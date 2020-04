CovIDIOT, riječ kojom mediji neodgovorne stavljaju na stub srama

MAJAMI - Epidemija virusa korona je u SAD kao posljedicu velikih žrtava i problema u funkcionisanju cjelokupnog sistema, donijela i novu riječ - CovIDIOT kojom se imenuje neprihvatljivo ponašanje pojedinaca i ona je zauzela važno mjesto u medijima, a neki od njih su i New York Post i NY Daili News.

"Na svakog heroja koji spasi jedan život izgleda svuda oko nas postoji jedan CoviDIOT, koji nas sve ugrožava", navodi MY Daili News kao uvod u rubriku u kojoj ukazuje na one koji besprizornim ponašanjem ugrožavaju živote drugih.

Među prvima je srednjoškolac koji se na društvenim mrežama hvalio žurkama na plaži u Majamiju uz navode "kakav COVID-19, kakva virus korona, ni on me ne može zaustaviti", ili djevojke koja je lizala WC šolju u avionu pozivajući i ostale da to čine jer virus korona ne postoji.

"Ko je najveći CovIDIOT od njih - vi recite - pita NY Daili News", koji je u konkurencjiu prije dva dana ubacio i Dženifer Lopez i njenog dečka Aleka Rodrigeza jer su i pored zabrane rada otvarali teretane.

Mediji uz etiketu CovIDIOT na stub srama stavlju one koji ugrožavaju okolinu. Riječ ukazuje i na to da određeno ponašanje nije prihvatljivo, a Urban Dictionary objašnjava da su CovIDIOT i oni koji kupuju 50 rolni toalet parpira pa drugome ne ostave ništa.

New York Post kroz posebnu rubriku CoVIDIOT navodi drastične primjere onih koji krše odredbe o sprečavanju širenja korone i ponašaju se bahato na jahtama... sve građane pozivaju da glasaju i izaberu ko je najveći CovIDIOT dana.

Među njima je bio i uhapšeni sveštenik iz Luizijane koji je vjernike, a bilo ih je na službi i više od hiljadu, pozivao da se drže za ruke ... CoVIDIOT je i surfer zbog koga je morala da reaguje obalska straža, jer nije postovao zabranu izlaska na okean, ali i svako ko krši pavilo socijalne distance.

Sky News danas na portalu objavljuje sliku na kojoj je na trafici blizu šetališta nalijepljen papir na kome piše "Ako čitaš ovo, pravi si CovIDIOT idi pravo kući".

CovIDIOT je i onaj koji stvara paniku, piše Biznisinsajder, a možda bi imajući tu definciju na umu to mogao biti dnevni list iz Jute, koji je 1. aprila objavio da će školska godina biti poništena zbog čega su se kasnije kada je nastala panika izvinjavali građanima koji nisu razumjeli da je to prvoaprilska šala.