Dvejn Hensen je postavio novi svjetski rekod u vožnji bundevom niz rijeku.

On je odgajio bundevu tešku 384 kilograma, a zatim se njom spustio niz reku Misuri 61 kilometar.

Hensen je oborio ovaj rekord na 60. rođendan.

How would you spend your 60th birthday? This Nebraska man paddled 38 miles in a hollow pumpkin down the Missouri River for his. pic.twitter.com/8DxNI0IZL8