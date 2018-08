Crna Gora: Oboren rekord u ljenčarenju

Miloš Radulović, Anđela Dendić, Milka Doderović i Dijana Labović, nakon čak 49 sati ležanja, odlučili su da podijele ovogodišnju titulu najvećeg džabalebaroša u Crnoj Gori.

Pored titule najvećeg džabalebaroša, takmičari su se nadmetali i za novčanu nagradu od 400 evra.

Ovogodišnje takmičenje u ljenčarenju okupilo je 18 takmičara, od čega 15 iz Crne Gore i tri iz Srbije koji nisu dugo izdržali u borbi sa "lijenim" Crnogorcima.

Kako su protekla dva dana kazali učesnici, najteže su im padale fiziološke potrebe, dok im je najlakše bilo kad spavaju.

Miloš Radulović nije krio zadovoljstvo čitavom organizacijom, ali i odlukom da podijele nagradu.

“Dovoljno smo se upoznali za ovo 49 sati i nije bilo sumnje da će neko ispaliti od nas, kada smo se dogovorili da zajedno ustanemo. Sve je bilo ekstra. Neka nas zovu džabalebaroši samo kada smo ovdje, inače smo veliki radnici. Težak rad zaslužuje težak odmor. Od poslovnih saradnika mi je sagorio telefon od sinoć do jutros. Samo toalet je bio problem ali to se psihološki rješava. Prvi dan je bio problem, drugi dan nisam mislio na to, dok smo se trećeg dana navikli", kazao je on.

