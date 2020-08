Čudan fenomen: Pogledajte vodopad koji ide nagore

Vodopad koji ide na gore uočen je u Australiji, a ovaj neobičan fenomen snimljen je na obalama Novog Južnog Velsa.

Mnogi korisnici društevnih mreža koji su vidjeli snimak bili su iznenađeni kako voda vodopada može da prkosi sili gravitacije i ide na gore, umjesto da se spušta, kako je uobičajeno.

Australijski meteorolozi kažu da je objašnjenje u jakom vjetru koji je pogodio ovu oblast, prenio je "Sputnjik".

Novi Južni Vels bio je pogođen jakim kišama i vjetrom prethodnih dana, a zabilježeni su udari i do 70 kilometara na sat u Kraljevskom nacionalnom parku gdje je snimljen vodopad.

Meteorolozi kažu da su udari vjetra bili dovoljno jaki da podignu vodu i promijene joj smjer.

A severe weather warning for damaging winds and damaging surf is current for Sydney, Central Coast, Mid North Coast, Hunter and Illawarra areas. At the moment, wind gusts of 70km/h are producing several reverse waterfalls in the Royal National Park. https://t.co/OF81oZFF1j pic.twitter.com/kQIZlsOnMc