Ogromni oblak obasjan suncem kretao se iznad grada Vičita u američkoj državi Kanzas.

Oblak se pojavio tokom nevremena koje je zahvatilo ovaj deo SAD.

Video je, prolazeći pored aerodroma, snimila Džesika Hadvin.

Holy Moly! Check out this shelf cloud on this line of thunderstorms that went through Wichita, #Kansas Thursday morning! #kswx Video Credit: @jessicahadwin pic.twitter.com/I3kmcugUCw