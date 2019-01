Cura koja nosi vodu postala glavna zvijezda Zlatnih globusa, vidite li zašto?

Djevojka koja je nosila boce s vodom na crvenom tepihu jučerašnjih Zlatnih globusa postala je hit na internetu nakon što je "fotobombirala sve zvijezde", piše The Sun.

Nepoznata cura - koja je nosila boce vode Fiji - postala je zvijezda crvenog tepiha kad se pojavljivala iza nekih od najpoznatijih svjetskih faca. Oni koji su gledali dodjelu, odmah su uočili brinetu koja se pojavila iza Dakote Faninga, Džima Kerija, Idrisa Elbe, ali i mnogih drugih.

"Cura koja je nosila Fiji vodu zvijezda je večeri", redali su se tvitovi slične tematike.

Fiji je službeni brend vode na Zlatnim globusima od 2015. godine.

Inače, sama dodjela nagrada bila je puna iznenađenja, a glavni favorit, "Zvijezda je rođena", dobio je samo jedan kipić.

The Fiji water girl came here to serve #goldenglobes pic.twitter.com/dXPjzZRxCw — TechMuzz (@techmuzz) January 7, 2019

Where do I sign up to be the Fiji water lady #GoldenGlobes pic.twitter.com/m0XqY54Xfd — paij (@kidrauhlsperry) January 7, 2019

I want in on whatever Fiji water girl is plotting #GoldenGlobes pic.twitter.com/G72L4Pv2fz — Matt Nicholson (@writerly203) January 7, 2019