DJ uzeo LSD da bi potukao rekord Opre Vinfri

Maratonsku trku od 42 kilometra, DJ Diplo je istrčao za tri sata i 35 minuta, što je odlično vrijeme za trkača amatera. Međutim muzičar je imao "malu" pomoć droge LSD. Priznao je da se odlučio na takav korak da bi potukao rekord legendarne TV voditeljke Opre Vinfri.

Slavni američki DJ i producent Diplo se osim muzičkim uspjesima može pohvaliti i rijetkim sportskim postignućem. Naime, nedavni je maraton u Los Anđelesu, na kojem je učestvovalo oko 20 hiljada ljudi, istrčao do kraja, svih 42 kilometra, i to za manje od četiri sata, što je i te kako pohvalan rezultat za neprofesionalnog trkača. Kako bi to ostvario, pomogao je sebi neuobičajnim načinom.

Tomas Penc, kako se Diplo zapravo zove, za taj poduhvat je uzeo LSD, tako što je noć prije trke u svoju bocu s vodom ubacio pet kapi LSD-a, što je prošle sedmice priznao na Twitteru i Instagramu. "Najviše što sam dotad ikada pretrčao bilo je 18 kilometara, pa sam učinio ono što bi svaka normalna osoba učinila i uzeo LSD”, objasnio je Diplo.

Trku je završio za tri sata i 35 minuta, a na Instagramu je rekao da je njegov jedini cilj bio pobijediti vrijeme TV voditeljke Opre Vinfri od četiri sata, 29 minuta i 20 sekundi, koje je 1994. godine na Marin Korps Maratonu ona istrčala kada je imala 40 godina. “Veliko hvala olimpijcu Aleksiju koji mi daje ritam, koljenima koja više nikad neće biti ista i mojoj djeci što su me čekala na cilju”, dodao je producent na Instagramu, misleći na trkača Aleksija Papasa.

Nema podataka koji bi nas informisali da li je mikrodoziranje LSD-a korisno ili opasno u slučaju maratona, rekao je za "Insider" David Nut, direktor Odjela za neuropsihofarmakologiju u Odsjeku za nauku o mozgu na Imperijal Koledžu u Londonu. Ali su u studiji iz 2021. potvrdili da mikrodoziranje LSD-om i čarobnim gljivama može biti samo plasibo, prenosi "Runners World".