Da Vinčijev zaboravljeni dizajn za najduži most na svijetu

Leonardo da Vinči je zaista bio renesansni čovjek, impresionirajući kako svoje savremenike, tako i moderne posmatrače, komplikovanim dizajnom i rješenjima, koji su se protezali kroz mnogo disciplina. Ipak, iako je najpoznatiji po svojim djelima kao što su "Mona Liza" i "Posljednja večera", tokom ranog 16. vijeka Da Vinči je dizajnirao mnogo manje poznatu strukturu: most za Otomansko carstvo, koji bi bio najduži most tog vremena.

Da je izgrađen, most bi bio nevjerovatno čvrst, kako kaže nova studija. Otomanski sultan Bajezit II 1502. godine je zatražio prijedloge za dizajn mosta koji bi povezivao Konstantinopolj, odnosno današnji Istanbul, sa susjednim prostorom poznatim kao Galata. Da Vinči je bio među onima koji su poslali pismo sultanu opisujući svoju ideju. Iako je Da Vinči već bio poznat umjetnik i inovator, nije dobio posao. Sada, mnogo vijekova kasnije, grupa naučnika s MIT-a je analizirala Da Vinčijev dizajn i testirala koliko bi čvrst taj most bio da je izgrađen.

Naučnici su izgradili repliku, nakon što su u obzir uzeli materijale i konstrukcionu opremu koja je bila dostupna prije 500 godina, kao i geološke osobine Zlatog roga, mjesta u Bosforskom moru preko kojeg bi most bio izgrađen. U svojim opisima Da Vinči nije naznačio koji materijali ili oprema bi bili potrebni da bi se most izgradio, ali jedini materijal koji je tada bio dostupan, a koji je takođe bio i dovoljno čvrst da se ne uruši, bio je kamen, otkrio je Karl Bast, skori diplomirani student MIT-a koji je radio na projektu.

Naučnici su, takođe, pretpostavljali da bi takav most mogao stajati sam bez materijala koji bi pridržavao kamenje zajedno. Kako bi testirali most, tim je 3D printerom isprintao 126 blokova koji bi predstavljali hiljade kamenih blokova koje bi zahtijevao originalni most. Njihov model je bio 500 puta manji od Da Vinčijevog, koji bi bio dugačak 280 metara. Iako bi Da Vinčijev most bio četiri i po puta kraći od današnjeg "Golden Gejta", bio bi najduži tog vremena.

"Ovo je nevjerovatno ambiciozno", rekao je Bast. Most je bio deset puta duži od tipičnih mostova tog vremena. Štaviše, većina mostova tog vremena je bila dizajnirana kao polukrug s barem 10 stubova koji izdržavaju masu konstrukcije, ali Da Vinčijev dizajn je bio jedan jedini luk, izravnan na vrhu, koji bi dopustio brodovima da prolaze ispod. Naučnici su složili isprintane blokove, koje su morali pridržavati, ali kada su na mjesto stavili posljednji blok i uklonili potporu, most je ostao da stoji.

"To je moć geometrije", rekli su. "Da li je njegova skica bila samo slobodnom rukom, koju je napravio u 50 sekundi, ili je ovo nešto o čemu je dugo razmišljao? Teško je znati", rekao je Bast.

(Livescience)