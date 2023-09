Da li je ovo najopasniji posao na svijetu? (VIDEO)

​Na svijetu je puno poslova koji se mogu smatrati opasnima, ali vjerujemo da smo pronašli - najopasniji. Radi se o farmi škorpija. Da, dobro ste pročitali, gdje su ljudi okruženi hiljadama opakih otrovnih životinja.

Farma škorpija je objekat u kojem se uzgajaju i održavaju škorpije u svrhu ekstrakcije njihovog otrova. Otrov škorpija sadrži različite vrste toksina koji imaju medicinsku primjenu, a koristi se u proizvodnji protivotrova, lijekova protiv bolova i lijekova za liječenje raka.

Farma se obično sastoji od kontrolisane one u kojem škorpije mogu napredovati i razmnožavati se. Farma se može nalaziti u udaljenom području kako bi se smanjio rizik od slučajnog puštanja škorpija u divljinu. Škorpije se drže u posebno dizajniranim ograđenim prostorima ili kavezima i hrane se hranom koja se sastoji od insekata ili drugog sitnog plijena.

