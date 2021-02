Uložila 60.000 evra u izgled: Neki idu na odmore, ja na zahvate

Trejsi Kis je samohrana majka i u posljednjih 15 godina imala je brojne plastične operacije kako bi dobila željeni izgled.

Zbog provokativnih fotografija, druge žene optužuju Trejsi kako želi da im preotme muževe.

Ona je do sada imala četiri operacije grudi, brazilsko podizanje zadnjice, operisala je nos i dva puta je radila korekcije na očima.

Napokon je zadovoljna svojim izgledom i zbog toga često objavljuje fotografije na Instagramu, od kojih su mnoge provokativne, a komentari koje dobija su vrlo neprijatni.

"Žene me optužuju da sam 'odvratna porno-glumica, barbika i loša majka'. Mnoge misle i da lovim njihove muževe, ali ja nisam kriva što me muškarci gledaju. Mnogo sam radila na svom izgledu, a dio mojih operacija bio je i zbog medicinskih razloga", rekla je.

Druge majke često je gledaju s negodovanjem kada dovozi svoju djecu, Mili (13) i Gabrijela (8), u školu.

"Jedna žena uvek gleda u mene i mršti se. Nisam sigurna da li zna da mi je njen suprug poslao poruku i pozvao me na piće. Ignorisala sam ga", rekla je.

Dodala je i da blokiranje udvarača takođe može da dovede do vrijeđanja.

"Počnu tako što me pozovu na sastanak, a kada im ne odgovorim, vrijeđaju me. Pre me je to jako uznemiravalo, a često sam i plakala. Pitala sam se zašto me mrze samo zato jer dobro izgledam. Ipak, danas više ne dopuštam da me takve stvari dotiču, jer znam da sam dobra osoba", kaže.

Njena misija da se promijeni plastičnim operacijama započela je jer je bila nesigurna u svoj izgled tokom tinejdžerskih dana.

"Učenici u školi govorili su mi da sam ružna. Nisam bila jedna od popularnih i lijepih devojaka", prisjetila se.

Prvu operaciju imala je 2006. godine, kada je sa 18 godina radila korekciju grudi.

Između pomenutih zahvata dva puta je bila i na laserskoj operaciji očiju kako bi popravila kratkovidost, prenosi Blic, a 2018. se operacijom riješila i grbe na nosu. Iste godine bila je i na brazilskom podizanju zadnjice.

Osim na operacije, Trejsi je potrošila i pravo malo bogatstvo na tetovaže, botoks, filere za usne i slično. Na sve svoje zahvate dosad je potrošila 60.000 evra.

"Neki ljudi idu na luksuzne odmore, ja idem na zahvate", rekla je.