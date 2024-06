Današnji datum šalje anđeosku poruku

Dosad ste se sigurno vrlo dobro upoznali sa pojmom anđeoskih brojeva.

Oni nisu samo omiljeni onima koji prate numerologiju iz zabave, već su zaista njen najvažniji dio. Prepoznaju se tako što dolaze u nizu, a svaki niz nosi određeno značenje i potiče ljude da dobro promisle prije nego što donesu neku novu životnu odluku.

Današnji datum je jedan od tih brojeva, ima broj šest kao svoju dominantnu figuru i udvostručen je. To je simbol jedinstva i harmonije. To pokazuje da će se vaši duhovni i materijalni životi povezati i da bi trebalo da ste u stanju da kombinujete to dvoje.

Ako ste ga danas uočili na kompjuteru, na telefonu, napisanog u novinama - anđeli čuvari su vam poručili da nikada niste sami! Ako se trenutno suočavate sa problemima ili ako vas usamljenost opterećuje, imajte na umu da je vaš vodič i zaštitnik uvijek pored vas.

Šestica je broj sreće, a simbol je i Venere, boginje ljubavi.

Takođe, nije slučajno što za ekstrasenzornu percepciju kažemo baš da imamo "šesto čulo".

Taj se pojam odnosi na instinkt, odnosno slutnju pa je samim time simbolika šestica još i dublja. Jedna od važnijih poruka koje šalju šestice jeste poruka zajedništva i porodice. Ako ste ustali vrlo rano i pogledali na sat tačno u šest sati i šest minuta, anđeli čuvari su željeli da vam pošalju poruku da je trebalo sve poslovne obveze da stavite sa strane i više vremena provoditi sa svojom porodicom.

Ako ste rođeni na ovaj datum, poruka anđela čuvara je još glasnija. Vaša inteligencija i znatiželja karakteristične su osobine Blizanaca, ali one su vas puno koštale u životu. Iako ste racionalna bića koja puno češće slušaju mozak nego srce, pokušajte se ovoga puta voditi osećajima jer biste mogli narušiti odnose do kojih vam je jako stalo, prenosi Ona.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.