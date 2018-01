Deset godina tražio formulu za dobitak na lutriji

Muškarac iz jugozapadne Kine je proveo posljednju deceniju života ispod mosta pokušavajući da razbije matematički kod za dobitak na lutriji.

Vang Čengzou je ranije radio na gradilištu, kada je 2008. godine pretrpio povredu na radu, zbog koje je bio primoran da napusti taj posao. Kinez je od svog šefa kao odštetu za povredu na radu dobio 50.000 dolara, s kojima je trebalo da započne novi život.

Vang je cijelu sumu potrošio na svoju opsesiju razbijanja koda lutrije. Prekinuo je svu komunikaciju s porodicom i prijateljima i sada živi ispod mosta, gdje svakodnevno piše i stvara nove formule pomoću kojih bi došao do dobitka na lutriji.

Nakon 10 godina mukotrpnog rada, Vang tvrdi da je konačno pronašao formulu koja će mu donijeti ogromno bogatstvo.

Ovaj kineski zaluđenik lutrijom tvrdi da će iskoristi svoju novu formulu u narednom kolu velike lutrije i da planira nakon toga da objavi knjigu o tome kako je uspio da razbije kod.

Tvrdi da je tokom 10 godina od kako radi na ovoj formuli mjesečno trošio preko 300 dolara na loto listiće te da je svake noći bio budan od dva do pet časova ujutro prateći izvlačenja i praveći razne kalkulacije.

Ova želja da razbije kod lutrije je postala njegova opsesija u životu i njegov jedini cilj.

Vang je kineskim novinarima rekao da mu ne smeta što živi ispod mosta posljednijh deset godina, kao i to što nema stabilan posao. Za njega posao nije važan. Nedavno je kratko radio i u "Kineskim poštama", ali je brzo napustio i ovaj posao tvrdeći da mu oduzima previše vremena koje mora da usmjerava na razbijanje koda lutrije.

Tvrdi da će sav njegov trud i požrtvovanost doći na naplatu kada postane milioner zahvaljujući lutriji.

Njegova porodica nije bila s njim u kontaktu godinama i nisu ni znali za njegovu opsesiju dok on nije dospio u medije. Njegova majka je pokušala da ga pozove da se vrati kući, međutim on je to odbio i izjavio da ne ide nikud dok ne razbije kod lutrije.

Kinez je ubijeđen da će zaraditi milione dolara zahvaljujući svojoj formuli za dobitak i knjizi koju će objaviti.

Profesor matematike Zou Deksu je izjavio za kineske medije da je nemoguće doći do ovakve formule te da se loto brojevi izvlače potpuno nasumično.

"Nemoguće je izračunati brojeve koji će biti dobitni. Zato se ovo i zove lutrija, jer nikada ne znamo koji će broj izaći", izjavio je Deksu.

Profesor tvrdi da je Vang uzalud potrošio 10 godina života u potrazi za formulom, a sam Vang ističe da će svima dokazati uskoro da je pronašao način da se obogati preko noći.