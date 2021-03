Dijete tvitalo sa naloga Američke strateške komande

Dijete administratora zvaničnog Twitter profila Američke strateške komande objavilo je tvit koji je neke od korisnika društvenih mreža uplašio zbog toga što su pretpostavili da je račun hakovan.

Američka strateška komanda je agencija koja je odgovorna za zaštitu američkog nuklearnog oružja.

Nedugo nakon objave otkriveno je kako je dijete bilo odgovorno za objavljivanje tvita u kojem je stajalo: ";l;;gmlxzssaw." tvit je obrisan ubrzo nakon objave.

Čovjek koji vodi Twitter profil agencije izjavio je da ga je na trenutak ostavio otvorenim i bez nadzora jer je radio od kuće, a njegovo dijete je iskoristilo situaciju i počelo se igrati tipkama te objavilo taj tvit.

Portparol je potvrdio da su sumnje da je račun hakovan neistinite.

"Nije se dogodilo ništa strašno", stoji u njegovoj izjavi, prenosi "Index.hr".

Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday. Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM