Dječak otkrio fosil iz paleozoika u bašti

Šestogodišnji dečak indijskog porekla koji živi u Engleskoj, Sid Sing, pronašao je fosil star oko 488 miliona godina u svojoj bašti.

Dečak Sid Sing je pribor za lov na fosile dobio za Božić. Tako mu se i posrećilo da u potrazi za crvima u bašti svoje kuće u Volsolu pronađe vrijedan fosil

"Naišao sam na ovu stijenu koja je pomalo ličila na rog i pomislio sam da bi to mogao biti zub, kandža ili rog, ali zapravo je to bio dio korala koji se naziva rog koral. Zaista sam bio uzbuđen zbog toga“, ispričao je Sid kako je došao do ovog važnog otkrića.