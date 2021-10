Dječak u bolnici na sav glas pjevao omiljenu pjesmu, osvojio srca svih

Bolnice mogu biti zastrašujuće mjesto za ljude, pogotovo za djecu. Ipak, jedan dječak osvojio je srca ljudi na internetu jer nije dozvolio da bolest uništi njegov duh.

Nakon što je hospitalizovan, dječak Miguel iz Brazila odlučio je iz srca i s neviđenim entuzijazmom da zapjeva svoju omiljenu pjesmu, koja je svirala na televiziji u bolničkoj sobi.

U viralnom videu može se vidjeti kako Miguel pjeva i njiše se u svom krevetiću sa kašikom u ruci poput mikrofona.

Even in difficult times in the hospital, little boy sings & dances! (Brazil) Miguel was hospitalized with gastroenteritis last week but that didn't keep him from singing & dancing when favorite song came on the TV. Now back at home doing great (Pericles)pic.twitter.com/6LPjnYbgM2