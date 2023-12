Djevojčica (6) složila Rubikovu kocku za 6 sekundi (VIDEO)

Djevojčica (6) Cao Qixian postavila je novi svjetski rekord za žene u rješavanju-slaganju Rubikove kocke 3x3x3 za gotovo 6 sekundi, precizni da budemo za 5,97 sekundi na Međunarodnom otvorenom prvenstvu.

Cao Qixian, koja potiče iz kineske provincije Đangsu, počela je da se igra Rubikovom kockom kada je imala samo tri godine, inspirisana rođakom koji ju je naučio vještini ‘speed-cubinga’, rješavajući svjetski poznatu zagonetku što je brže moguće.

Međutim, nakon otprilike godinu dana, djevojčica je postala toliko dobra u tome da njen rođak više nije imao čemu da je nauči, a roditelji su joj nabavili trenera za Rubikovu kocku. Toliko je uživala u brzom rješavanju Rubikove kocke da je vežbala dva do tri sata svakog dana, a njeno vrijeme je postajalo sve bolje i bolje. Međutim, došlo je do tačke kada je udarila u zid i bila joj je potrebna sva pomoć porodice da to prevaziđe.

"Stala je na 12 sekundi kada je tri mjeseca pokušavala da dođe do 10 sekundi", priseća se Cao Kian, Kiksianova majka. "Dosta vježba, ali nije napredovala i skoro je odustala".

Da bi mogla da je motiviše i pomogne joj da prevaziđe ovu prepreku, cijela porodica Cao Kikian-a se bavila Rubikovom kockom i čak je učestvovala u takmičenjima za odrasle. Međutim, niko se nije usudio da sanja da će nadarena djevojčica moći da postavi novi svjetski rekord sa svojih šest godina.

Pa ipak, na Međunarodnom otvorenom prvenstvu Rubikove kocke Svjetske kocke (VCA) u Singapuru, postala je prva žena (djevojčica) koja je riješila (složila) Rubikovu kocku 3x3x3 za manje od 6 sekundi u srednjoj kategoriji.

"Nikad nismo mislili da će tako brzo oboriti svetski rekord. Dva do tri dana otkako smo se vratili kući, osjećalo se kao da smo još uvijek u snu", rekala je Cao Qian

Caoovo prosječno vrijeme od 5,97 sekundi poslije pet rundi brzog slagasnja Rubikove kocke donijelo joj je trofej i titulu svjetske rekorderke.

(ZanimljivostDana)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.