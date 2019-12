Djevojčica platila obroke za 123 drugara iz škole koji nemaju novca

Petogodišnja učenica osnovne škole u gradu Vista u Kaliforniji prikupila je dovoljno novca da plati dug za školske obroke čak 123 učenika u njenoj školi, prenosi "CNN".

Kejtlin Hardi, učenica predškolskog programa u osnovnoj školi "Breeze Hill", načula je da njeni roditelji pričaju o finansijskim poteškoćama s kojima se učenici suočavaju.

"Počela je da postavlja puno pitanja i pokušala sam joj objasniti da ponekad ljudi nemaju toliko sreće i da moramo pokušati biti ljubazni i pomoći kada možemo", rekla je njena majka Karina Hardi.

Tako je Kejtlin odlučila da 8. decembra postavi štand i tokom cijelog dana je prodavala kakao, kolače i jabukovaču. Kejtlin i njena mama donirale su prikupljenih 80 dolara na račun više od 100 učenika u njenoj osnovnoj školi.

Djevojčica je to učinila nadajući se da će i drugi učenici moći sebi priuštiti ručak i užinu.

"Kada to nije slučaj, krče im crijeva", opisala je Kejtlin.

"Svi su vrlo ponosni i sretni, i sada mnogi drugi učenici već smišljaju načine kako i oni mogu pomoći", rekla je direktor škole Lori Higli.

This 5-year-old paid off the lunch balances for 123 students by selling cocoa and cookies https://t.co/cQzRJoJzEg pic.twitter.com/wscwsWWVLP