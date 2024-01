Djevojčica prvi put vidjela voz (VIDEO)

Pravi je trenutak da se podsjetimo jedne mlađane (viralne) zvijezde.

Tada trogodišnja Medlajn imala je priliku da prvi put vidi voz, i provoza se u njemu.

Reakcija djevojčice rastopila je srca širom svijeta, a ponovo je aktuelizovana na X-u, prenosi Telegraf.

Sam pogled na ogromnu kompoziciju bio je dovoljna da osjeti nalet neopisive sreće i uzbuđenja.

Snimak nas podsjeća kakve radosti propuštamo kao odrasli i da bi trebalo sebi da dozvolimo da se radujemo novim iskustvima.

Medlajn će vam sigurno izmamiti osmijeh ovog tmurnog dana.

This baby girl sees a train for the first time.pic.twitter.com/HYCqzwXauV