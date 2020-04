Đoković i Jelena izazvali fanove da pokušaju vratolomije iz joge

Najbolji teniser svijeta, Novak Đoković i njegova supruga Jelena, bili su glavni akteri jednog zanimljivog videa. Naime, na Novakovom Twitteru osvanuo je snimak iz njihovog doma koji prikazuje kako rade vratolomije iz akro joge.

“Zdravo svima, nadamo se da provodite ovo vreme kod kuće sa svojim porodicama. Znamo da je teška situacija i šaljemo vam podršku. Uvežbavali smo ovo i hteli bismo da vas izazovemo, parove i roditelje, da ovo pokušaju kod kuće”, rekao je Novak u videu.

Nakon toga je legao na stručnjaču i savio noge u koljenama, na koje se popela Jelena dok su se djeca radovala uspjeloj akrobaciji.

“Srećan Uskrs svima. Čekajući naš pravoslavni Uskrs imamo dosta vremena za nove izazove. Jelena i ja smo odlučili da izazovemo sve vas da probate ovu akro joga poziciju ove nedelje”, dodao je Đoković.

#HappyEaster everyone! Awaiting our Orthodox Christian Easter to arrive with plenty of time for new challenges ... @jelenadjokovic and I decided to challenge you guys and our @novakfoundation community to try this acro yoga position this week... pic.twitter.com/AkCqZBo4PB