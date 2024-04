Dobila napojnicu od preko 800 evra, ali morala mušteriji ispuniti čudnu želju

​Društvene mreže preplavljene su komentarima o konobarici koji je dobila napojnicu od preko 800 evra nakon što je ispunila čudan zahtjev mušterije.

Naime, jedna konobarica otkrila je da je dobila ogromnu napojnicu od mušterije, ali samo nakon što je pristala na njihov čudan zahtjev. TikTokerka Skarlet Grin - poznata kao @rescarded na toj platformi - objavila je na svojoj stranici (2. aprila) kako je 27. januara jedna mušterija došla u njen bar i naručila pet čaša piva, kao i 10 pilećih krilaca sa strane s nešto bufalo umaka.

Ukupno je iznosilo 30.26 dolara, međutim, mušterija je na kraju dodala ogromnu napojnicu od 900 dolara (oko 835 evra) - sve to potvrđeno fotografijom računa koju je objavila Skarlet. Da bismo to stavili u kontekst, ako bi mušterija ostavila oko tri dolara to bi bio napojnica od 10 odsto, ali ostavljanje 900 dolara znači da je konobaru dala ogromnih 300 odsto napojnice.

Ali zašto je mušterija ostavila tako ogroman iznos? Pa, u selfiju sebe objavljenom uz sliku računa, Skarlet tvrdi da je mušterija rekla: "Wow, to je prekrasno, daj da slikam." Slika jasno pokazuje Skarletinu pletenicu i repiće, a to očito ono što je mušterija željela fotografisati.

Skarlet je poručila mušteriji javno da se slobodno vrati, a brzo joj se javila masa ljudi u komentarima. Jedan korisnik TikToka rekao je: "Mislim da je pet piva imalo nešto s tim."

"Ja bih doslovno počeo bacati se po podu da mi se ovo ikad dogodi," dodao je drugi. "Ovo mi je zagrijalo srce, kao radniku u uslužnom sektoru zaslužujete tu napojnicu 110 odsto."

Jedan je komentarisao: "Ma nemoguće! Molim boga da mi se ovo dogodi".

"Mislim da je stvar u frizuri" odgovorila je Skarlet.

Zaista, u drugom videu Skarlet je objasnila da "uvijek nosi repiće" kad radi kao konobarica jer "stari muškarci vole repiće i malo južnjačkog naglaska više nego što bi trebali," pjevušeći uz zvuk u videu koji kaže: "Muškarci su glupi i ne poštujem ih." Jedan korisnik je komentarisao: "Ovo je zaista zabrinjavajuće, ali nek cura zarađuje", prenosi "Klik".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.