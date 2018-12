Dobio infarkt kada je ugledao Botičelijevo remek-djelo

Jedan sedamdesetogodišnji Italijan doživio je srčani udar pošto su ga obuzele emocije dok se u firentinskoj galeriji Ufici divio Botičelijevom remek-djelu "Rođenje Venere", prenio je Dejli mejl.

Portal "Firence Republika" piše da je muškarac imao sreću, jer se u galeriji u tom trenutku zateklo četvoro ljekara, a u prostoriji je bio i defibrilator, pa su mu odmah priskočili u pomoć.

Obožavatelj umjetnosti uspješno se oporavlja u jednoj firentinskoj bolnici, a direktor Uficija Ejke Šmit kaže da nije prvi put da nekome pozli dok se divi ljepoti "Rođenja Venere" ili Karavađovoj "Meduzi".

Ispričao je da je jedan posjetilac gledajući Botičelijevu "Primaveru" 2016. godine doživio epileptični napad, a drugi se početkom ove godine onesvijestio ispred Karavađove "Meduze".

Premda mnogi smatraju da je riječ najčešće o iscrpljenim turistima koji, kada dođu u neki grad prepun umjetnosti, nastoje za što manje vremena da vide što više, medicina ovakvu reakciju naziva Stendalovim ili Firentinskim sindromom.

Fenomen je naziv dobio po francuskom piscu Mari-Anri Bejlu, koji je u 19. vijeku pisao pod pseudonimom Stendal.

Riječ je o sindromu koji se javlja kod nekih osoba u trenutku kada vide neko umjetničko djelo koje im se posebno svidi. Pritom, mogu doživeti neuobičajene psihičke i fizičke simptome poput nesvjestice, ubrzanog rada srca, vrtoglavice, pa čak i halucinacija.

