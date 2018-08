"Dobrotvori" potrošili novac za beskućnika

​Džoni Bobit je čovjek koji se dugo borio s beskućništvom, narkomanijom i alkoholizmom, a dobro djelo koje je jedan par iz Filadelfije odlučio da učini za njega ga je moglo izvući iz tamnih dubina njegovog života.

Jednog dana sreo je Kejt Meklur, uplašenu, na sredini velikog autoputa Interstate 95 u Filadelfiji i bez goriva.

On je bio ratni veteran, sada beskućnik. Rekao joj je da zaključa vrata i potrošio svojih posljednjih 20 dolara kako bi joj tog dana u oktobru donio kanister goriva. Kejt je odlučila da se oduži Džoniju.

Prvo je njena pomoć uključivala tople čarape, hranu i sitniš, a zatim je prešla na ozbiljnije mjere. Pokrenula je "Gofundme" kampanju na internetu kako bi sakupila novac i pomogla Džoniju da više ne spava ispod mosta.

Svima je govorila da Bobit zaslužuje novi početak.

"Željela bih da mogu uraditi više za ovog nesebičnog čovjeka, koji mi je pomogao tog dana", rekla je opisujući kampanju koju je započela sa svojim partnerom Markom Diamikom.

"On je tako dobra osoba, a svaki put kada razgovaram s njim to me sve više tjera da mu pomognem", rekla je. Nadali su se da će ova kampanja sakupiti 10.000 dolara, ali je Bobitova priča odjeknula nacijom. Bila je objavljena i u "Vašington postu". Ovaj par se pojavio u popularnoj emisiji "Good Morning, America", a intervjuisao ih je i BBC. U toku nekoliko mjeseci kampanja je sakupila 400.000 dolara, raspoređeno na skoro 14.000 donatora, i Bobitovi izgledi za bolji život su bili dobri, ali u posljednjih 10 mjeseci priča se promijenila.

Pojavile su se optužbe da je novac koji je sakupljen za Bobita potrošen na odmore, luksuzne automobile i zavisnosti. Prošle jeseni Meklurova je rekla da je plan da se Bobitu kupe kuća i njegov automobil iz snova Ford Ranger iz 1999. godine. Bobit je, takođe, planirao donirati novac ljudima i organizacijama koje su mu pomagale u borbi s beskućništvom. Slike na socijalnim medijima su prikazivale Bobita na božićnoj proslavi u kući Kejt Meklur i Marka Diamika, kako pozira pored jelke s kolačićima. U stvarnosti, priča je drugačija. Umjesto kuće, Meklurova i Diamiko su Bobitu kupili kamp prikolicu, koju su držali na svoje ime. Takođe su mu kupili i TV, laptop, dva telefona, odjeću, hranu i korišten SUV, koji se ubrzo pokvario. Ono što nije dobio je bilo vlasništvo nad novcem koji je sakupljen za njega. Diamiko je rekao da je zadržao 20.000 dolara sakupljenog novca u banci, što bi odmah dao Bobitu kada bi se on riješio zavisnosti od droge i kada bi dobio posao. Bobit je posumnjao da je par potrošio novac koji je pripadao njemu kada je Kejt, koja je recepcionerka, kupila novi BMW i s Markom, koji je majstor, počela da odlazi na ekstravagantne odmore u Kaliforniju i Las Vegas. "Gofundme" je objavio da trenutno razmatraju situaciju. Skoro godinu dana nakon što je novac sakupljen Bobit je još zavisnik i nema pristup računu.