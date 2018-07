Dogodilo se na današnji datum, 3. jul

BIJELJINA - Danas je utorak, 3. jul, 184. dan 2018. Do kraja godine ima 181 dan.

1423. - Rođen francuski car Luj Jedanaesti, koji je tokom vladavine od 1461. do smrti 1483. okončao ujedinjenje Francuske.



1608. - Francuski istraživač Samiel de Šamplen osnovao kanadski grad Kvebek.



1642. - Umrla francuska kraljica italijanskog porijekla Marija de Mediči, koja je poslije smrti kralja Anrija Devetog 1610. upravljala zemljom kao regentkinja uz sina Luja Trinaestog. Pokušavala je da suzbije samovolju visokog plemstva, a kad nije uspjela da nađe oslonac u parlamentu, raspustila ga je 1614, poslije čega se skupština nije sastajala do Francuske revolucije 1789.



1728. - Rođen škotski arhitekta i dekorater Robert Adam, jedan od tvoraca neoklasicističkog stila u arhitekturi. Projektovao je mnoge javne zgrade izuzetne elegancije, posebno u Londonu, koje se odlikuju karakterističnim vazdušastim i prozračnim stilom, nazvanim njegovim imenom.



1775. - General DŽordž Vašington zvanično preuzeo komandu nad Kontinentalnom armijom u Američkom ratu za nezavisnost od Velike Britanije.



1849. - Francuske trupe ušle u Rim, slomivši otpor snaga pod komandom Đuzepa Garibaldija i ponovo ustoličile poglavara Rimokatoličke crkve papu Pija Devetog.



1854. - Rođen češki kompozitor Leoš Janaček, koji se inspirisao moravskom narodnom muzikom i melodikom govornog jezika, stvarajući primjenom modalne harmonije i neuobičajene ritmike djela intenzivne dramatike i snažnih, realističkih likova. Osnovao je Orguljašku školu u Brnu i radio je na Konzervatorijumu. Djela: opere "Jenufa", "Kaća Kabanova", "Lukava lija", "Iz mrtvog doma", simfonijska poema "Taras Buljba", horske kompozicije, kamerna muzika.



1866. - Pruska vojska porazila austrijske trupe u bici kod Sadove.



1881. - Pod pritiskom Velike Britanije, Otomansko carstvo potpisalo konvenciju s Grčkom kojom su Grci dobili Tesaliju i dijelove Epira.



1883. - Rođen austrijski pisac jevrejskog porijekla Franc Kafka, autor nevelikog, ali sugestivnog i zagonetnog djela koje izmiče definitivnoj procjeni i dozvoljava različita tumačenja. Do 1945. bio je nepoznat, jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i "Dnevnike", izdao je njegov prijatelj Maks Brod, uprkos Kafkinoj izričitoj instrukciji da budu spaljeni. Radnja i sutuacije, mada predstavljeni kao vizije i snovi, predočavaju svijet u njegovoj totalnosti, u kojem se kreću protagonosti čijem je duhovnom horizontu dostupan samo manji segment stvarnosti koja ih okružuje, vodeći beznadežnu borbu s anonimnim silama. Višeznačne parabole, preciznost izraza i fantazija - iako saopštene prigušenim jezikom bez emocija i komentara - integrisane su u cjelinu koja govori o zbivanjima i ljudima 20. vijeka. Djela: romani "Proces", "Zamak", "Amerika", pripovijetke "Presuda", "Preobražaj", "U kažnjeničkoj koloniji", "Seoski ljekar", "Umjetnik u gladovanju".



1898. - Američka mornarica porazila špansku flotu u kubanskoj luci Santjago u američko-španskom ratu.



1904. - Umro jevrejski pisac i publicista Teodor Hercl, osnivač i teoretičar modernog cionizma, koji se snažno zalagao za osnivanje jevrejske države u Palestini i razradio projekt te države. Izabran je 1897. za prvog predsjednika Svjetske cionističke organizacije. Djela: "Jevrejska država", "Stara Nova zemlja".



1927. - Rođen engleski filmski režiser Ken Rasel, stvaralac izrazitog senzibiliteta, čiji je autorski stil prepoznatljiv po preziranju građanskog dobrog ukusa i po izuzetnom dejstvu čulnih atrakcija, vizuelnih, zvučnih i montažnih šokova. U filmovima je najviše istraživao psiho-seksualnu pozadinu umjetničkog procesa i života umjetnika i pokazao veliku prijemčivost za neke umjetničke pokrete 20. vijeka poput pop-arta i psihodjelične umjetnosti. Filmovi: "Demoni", "Divlji mesija", "Gustav Maler", "Tomi", "Listomanija", "Valentino".



1944. - Crvena armija u Drugom svjetskom ratu oslobodila glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobila 100.000 njemačkih vojnika.



1950. - Američke i sjevernokorejske trupe sukobile se prvi put u Korejskom ratu.



1962. - Alžir stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti.



1969. - Jedan od osnivača engleske rok grupe "Rolingstons" Brajan DŽons udavio se u svom bazenu pod dejstvom prekomjerne količine droge.



1972. - U saobraćaj predata dionica Valjevo - Užice na pruzi Beograd - Bar. Cijela pruga je puštena u redovan saobraćaj 28. maja 1976.



1972. - Indija i Pakistan potpisali mirovni sporazum, okončavši neprijateljstva izazvana 1971. građanskim ratom u Bangladešu.



1983. - U Beogradu završeno šesto zasjedanje Konferencije UN za trgovinu i razvoj /UNCTAD/.



1987. - U Francuskoj ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbi, nacista nazvan "kasapin iz Liona", osuđen na doživotnu robiju za zločine protiv čovječnosti.



1988. - Raketa ispaljena sa američkog ratnog broda "Vensen" - greškom je, kako su tvrdili američki izvori - iznad Persijskog zaliva u posljednjoj sedmici iransko-iračkog rata oborila iranski putnički avion "erbas A300", usmrtivši svih 290 ljudi u letjelici.



1992. - Bosanski Hrvati proglasili državu Herceg-Bosnu sa Mostarom kao glavnim gradom.



2001. - U nesreći do koje je došlo kada se ruski avion "Tu-154" srušio kod Irkutska u Sibiru, poginulo 145 ljudi, od kojih 136 putnika i devet članova posade. Uzrok nesreće - greška pilota.



2008.- Žalbeno vijeće Haškog tribunala oslobodilo muslimanskog komandanta Nasera Orića odgovornosti za zločine počinjene tokom rata u BiH.



2008.- Kolumbijska vojska oslobodila Ingrid Betankur, tri Amerikanca i 11 kolumbijskih vojnika koje su kolumbijski pobunjenici više godina držali kao taoce.