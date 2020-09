Doktor na mlazni pogon - novo odijelo ubrzava hitnu pomoć

Pronalazač Ričard Brauning, obavio je probni let u novom specijalnom odijelu za spasioce. Prkoseći gravitaciji, spasioci će moći da lebde iznad vode, i da pređu preko planinskih predjela do tačne lokacije sa koje im je upućen poziv za pomoć - to je želja izumitelja mlaznog odijela za brzo reagovanje u vanrednim situacijama.

U slučaju da ova odijela dobiju "upotrebnu dozvolu", spasioci i bolničari bi u pod blagim mlaznim naponom, savladavali teren bez teškoća i za kratko vreme dolazili do onih kojima je pomoć potrebna.

Tokom probe, Brauning je u novom odelu lebdeo iznad brežuljaka na visini od tri do šest metara, tragajući za žrtvama inscenirane nesreće.

Dvije žene pronađene su za nekoliko minuta, a, kako prenosi Gardijan, za tako nešto "klasičnim spasiocima" do sada je bilo potrebno više od sata pješačenja.

Za sada, ovo odijelo sa dva mlazna mikro-motora može letjeti bez prekida u etapama od po pet minuta.

Brauning kaže da je u posljednje tri godine, sa svojim timom izveo više od 100 letova u posebnim odijelima u 30 država kako bi reagovali u vanrednim situacijama i pružili pomoć.

"Za sada smo samo zagrebali po površini onoga za šta mislimo da tehnologija može da postigne u cilju što bržeg pružanja pomoći", rekao je Brauning, najavljujući dalje usavršavanje odijela za spasioce.

