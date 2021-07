Domaće, žestoko, ili hadno: Šta koji horoskopski znak pije

Svaki horoskopski znak je drugačiji i svaki ima drugačiji ukus kada su u pitanju napici.

Lav voli koktele, Vodolija se neće zadržati samo na jednom piću, a Djevica je probirljiva, ali će, na kraju, popiti bilo šta, prenosi portal Objektiv.

OVAN

Nevjerovatno pršteća energija Ovna zahtijeva ledeno, gazirano i promućkano piće. Zato se svaki Ovan odmah hvata za skoro zaleđeno pivo, -gazirani sok, ili ledenu rakiju. To je izbor koji para nepce i trenutno hladi uzavrelu dušu. Sljedeći dan će izabrati sasvim drugu kombinaciju, jer ne voli da ponavlja stalno iste ukuse.

BIK

Piće koje pije Bik mora da ima ukus, miris, ali i određenu temperatutru. Da ne bude ni previše hladno, ali ni previše toplo, pa vi pokušajte da udovoljite ovom ekstrasensu u piću. Zato se često odlučuje za konkretno piće kao što je viski,a poslije toga ne bi bilo čudno da pređe na srednju jačinu nekog napitka koji je zaslađen voćem, šlagom, parenim mlijkom, ili čak ponekim povrćem, lubenicom.

BLIZANCI

Blizanci nisu mnogo izbirljivi, jer je važno da zadovolje svoju žeđ iste sekunde. Popiće sve što mu date, jer nema vremena da provjerava. Još ako mu prenesete svoje impresije da je to dobro i ekstra super, nije lud da vam ne vjeruje, jer žuri i ide dalje. Ipak, kada bi malo razmislili šta vole, vjerovatno bi se opredijelili za crno vino, ili varijantu vina i gaziranog napitka..

RAK

Domaće je najbolje za svakog Raka, pa u obzir dolaze svi napici koje ste svojom rukom, home made napravili. Međutim, ako to nije na raspolaganju, onda dolazi u obzir sve što ima aromatičan ukus. Zato su slatki likeri na prvom mjestu izbora, a slijede ih sva slatka crna vina. Bezalkoholno piće bez nane nije piće za njih.

LAV

Kokteli svih vrsta, samo da su u modi i trendu. To su obično pića koja piju samo posebni ljudi, a oni se smatraju posebnim i to će uvijek tražiti. Zna se da Lavovi vole najskuplje. pa će u restoranu naručiti najbolje, ali i najskuplje vino. O ukusima neće mnogo voditi računa, jer vjeruje u vrijednosti.

DJEVICA

Uvijek obraćaju pažnju na kalorije, pa su zato njihovi izbori pića veoma oskudnog ukusa. Međutim, delikatna, zahtjevna i vrlo probirljiva Djevica će, na kraju, popiti pravo đubre od pića, misleći da je zdravo, pa je zato tako neukusno i odvratno.

VAGA

Sve mi boje lijepo idu u svim koktelima, ali i čaša mora biti fensi, to uvek naglašava tipična Vaga. Zato će ona popiti bilo koje piće samo da je u lijepoj čaši, a o ukusu neće mnogo voditi računa. Ipak, njihovo omiljeno piće može biti suvi martini, ili vermut.

ŠKORPIJA

Tamna crvena vina i crno pivo sa najvećim procentom alkohola je uvek izbor tipične Škorpije. Nek' je jako i neka gori želudac, jer one uvek žele da osete ono što piju. Sa žestokim pićima nikada nemaju problem.

STRIJELAC

Strijelac je ljubitelj stranih i neobičnih pića, samo da nije domaće. Što neobičnija, to bolje za njegovu impresiju. Zato će popiti na iskap sve što nije iz njegove zemlje. Vole to geografsko porijeklo pića i to im je jako važno. Od votke do viskija svih vrsta i porijekla. Fina bijela vina su njihov izbor u većini slučajeva.

JARAC

Ne voli da pije ništa novo, pa će se uvijek odlučiti za piće koje je već pio i koje je odavno provjerio. Nema tu mnogo iznenađenja, pa je pivo jedno od sigurnih i provjerenih pića.

VODOLIJA

Vodolija sigurno ništa normalno neće popiti, a samo jedno piće ne dolazi u obzir. Promiješaće toliko ukusa i jačina, da ni sama neće znati koja nota je preovladala. Najviše voli da sve pomiješa kako bi videla efekat koji daje.

RIBE

Kod ovog znaka nije bitna temperatura, ni pretjarano sofiticiran ukus. Oni idu na količinu. Zato neće započeti sa konzumacijom pića, ako nemate bar dvije do tri litre dobre žestine. Ako imate više litara vina – nije problem.