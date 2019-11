Donijeli mrtvaca u kancelariju kako bi naplatili osiguranje

Jedna porodica u Južnoj Africi donijela je kao dokaz u osiguravajuću kuću leš pokojnika.

Kako bi dokazali da je osoba čije osiguranje žele da podignu zaista umrla, oni su se odlučili na mnogima šokantan potez.

U videu koji kruži društvenim mrežama, možete vidjeti dvije žene kako nose pokojnika iz zgrade osiguravajuće kuće i stavljaju ga u automobil.

Na ovaj mnogima šokantan potez porodica se odlučila akko bi dokazala smrt člana porodice. mnogi ne mogu da vjeruju koliko su morali daleko da odu kako bi potvrdili istinu tvrdnji i naplatili osiguranje.

How to prove a death for insurance company? #SouthAfrican family brings corpse to office pic.twitter.com/tEO9jLbgrQ