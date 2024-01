Dramatičan snimak: Preživjela 14 sati na prevrnutim kolima usred potopa (VIDEO)

Dramatični snimci zabilježeni su nadomak Del Vejl regionalnog parka u Kaliforniji, gdje je žena ostala zarobljena 14 sati na prevrnutom automobilu uspred nabujale vode.

Ona je pokušala da prođe problematično područje, ali je loše procijenila situaciju. Nekako je izašla iz kabine i popela se na vozilo.

Nakon 14 sati drame, vatrogasci su locirali ženu, pa je na lice mjesta upućen helikopter.

Jedan od spasilaca nosio je kameru, a snimci su osvanuli na mrežama, prenosi Telegraf.

Vidimo trenutak kada se vatrogasac spušta niz konopac, osigurava ženu, a zatim je helikopter podiže i transportuje na sigurno.

Ona je kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu, gdje su konstatovane lakše povrede.

NEW: California woman rescued by a California Highway Patrol helicopter after being stranded on her upside-down car for 15 hours. Heroes On Monday evening, the woman tried crossing a flooded road near Fremont, CA when her car was swept away. She spent the entire night on… pic.twitter.com/9rdGcZk7Wm