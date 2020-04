Dvoglavo jare rođeno na američkoj farmi

Nevjerovatno jare rođeno je na farmi u Viskonsinu u SAD-u. Džoselin Nujesk, koja se na ovoj farmi brine o kozama, primetila je da je majka tokom jarenja imala problema sa drugom bebom, što je u uobičajenim okolnostima potpuno normalno.

Ono što je uslijedilo bilo je daleko od uobičajenog.

"Počela sam da joj pomažem i u početku sam bila veoma zbunjena, ali tada sam shvatila da su dvije glave na jednom tijelu i bila sam šokirana. Imalo je četiri noge, dva uveta, četiri oka i dva nosa. Obično se rodi oko 700 jarića svake godine, a do sad se ništa slično nije dogodilo", navela je, a prenosi The Sun.

Bića sa dvije glave mogu se pojaviti kada se embrion otcijepi kao da formira blizance, ali se ne otcijepi u potpunosti.

Može se dogoditi i obrnuto, s tim da se dva odvojena embriona nepotpuno spajaju u formiranje dvoglavog stvorenja.

Malo ih preživi dovoljno dugo da se rodi, a manje ih nakon rođenja, ali ovo jare je živo uprkos statistici.

Ono što je dodatno fascinantno u vezi sa ovom životinjom je činjenica da se hrani preko obje glave, prenio je B92.

Ovo nije jedina bizarna koza koja se rodila ove godine. U januaru je u Indiji rođena koza sa mutacijom glave. Glava joj je bila toliko deformisana i sa spljoštenom njuškom da nije ličila na kozu uopšte.

Stanovnici su počeli da govore da je to koza sa ljudskim likom, kao i da je ova malena koza inkarnacija božanstva na zemlji.

A two-headed goat from Nueske Farms has become a celebrity - https://t.co/vHdS1HPFlC pic.twitter.com/HMmpkon0tz