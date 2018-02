Dvojnici Trampa i Kima izazvali pometnju na otvaranju ZOI

PJONGČANG - Dvojnici američkog predsjednika Donalda Trampa i sjevernokorejskog lidera Kim Džong-una nakratko su danas izazvali pometnju kada su se pojavili na tribinama stadiona prilikom svečanog otvaranja Zimskih olimpijskih igara u južnokorejskom gradu Pjongčangu.

Pripadnici obezbjeđenja su, međutim, ove dvije osobe, koje neodoljivo podsjećaju na Trampa i Kima, brzo izvele sa tribina, prenosi Rojters.

"Bilo nam je sjajno zajedno. Željeli smo da sve iznenadimo i svijetu donesemo mir. A onda su nas članovi obezbeđenja izbacili, što zaista nema smisla. Zar ne žele svi mir?", rekao je dvojnik sjevernokorejskog lidera, koji nije želio da se predstavi.

Dok ga je obezbjeđenje izvodilo sa stadiona, Kimov dvojnik je upitao da li "isti tretman važi i za njegovu sestru".

Ceremoniju otvaranja ZOI u Pjongčangu su, iz VIP kabine na stadionu, pratili i američki potpredsednik Majk Pens i sestra Kim Džong-una, Kim Jo-džong.

Here’s a bad picture of the Donald Trump and Kim Jong-un impersonators who just caused a big commotion in one section of the Olympic stands! pic.twitter.com/6YD9sR7kxy