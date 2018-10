Džeksonova crna kožna jakna s turneje "Bad" na aukciji

Crna kožna jakna koju je preminuli kralj popa Majkl Džekson nosio na svojoj prvoj solo turneji "Bad" biće ponuđena na aukciji koja će se održati u novembru, a prema procjenama mogla bi postići cenu do 100.000 dolara.

Džekson je jaknu, na čijoj se poleđini potpisao srebrnim trajnim flomasterom, nosio tokom cijele spomenute svjetske koncertne turneje od 1987. do 1989. godine.

Jakna je jedan od posljednjih kultnih kostima, poput crveno-crne kožne jakne iz video spota "Thriller" koje je slavni pevač proslavio na svojim nastupima. Jakna iz "Thrillera" prodata je na aukciji 2011. godine za čak 1,8 miliona dolara.

Jaknu s turneje "Bad" prodaje teksaški preduzetnik i filantrop Milton Veret, zajedno s još 100 komada njegove velike kolekcije rock 'n roll uspomena.

Na aukciji 10. novembra u Hard Rock Cafeu na njujorškom Tajms Skveru naći će se i električne gitare na kojima su svirali Bob Dilan, Paul McCartney, Eric Clapton i članovi skupine U2, The Edge i Bono.

Svaka gitara bi se mogla prodati za 20.000 do 50.000 dolara.

The jacket, with multiple zippers, straps and buckles, is one of the late singer’s most iconic costume pieces alongside his red and black leather “Thriller” music video jacket that sold for $1.8 million at auction in 2011. #MichaelJacksonhttps://t.co/qGWF1yE7Pt