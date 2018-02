Džinovski snježni pas u susret Kineskoj novoj godini

U blizini grada Šenjan u sjeveroistočnoj kineskoj provinciji Ljaoning pojavila se ogromna snježna skulptura koja prikazuje grupu pasa uoči proslave Kineske nove godine, čiji je simbol žuti pas.

Novinska agencija Sinhua javila je da je više od 100 vajara radilo nedjelju dana kako bi napravilo kompoziciju od 60 hiljada kubnih metara snega - psa sa četiri šteneta. Visina skulpture iznosi 20 metara, širina 55,66 metara, a dužina 120 metara.

Nova godina u Kini dolazi u ponoć 16. februara i za nju se spremaju u svim provincijama zemlje. Na ulicama su ukrasi, uglavnom crvene i žute boje, svuda se postavljaju slike pasa u obliku postera, skulptura, papirnih lampi i crteža, u prodavnicama su veoma popularne igračke pasa različitih veličina, uglavnom izrađene od crvene svile.

To celebrate the Year of the Dog, Chinese artists have made a 20-meter-tall, 120-meter-long snow dog pic.twitter.com/EYt37Ktijd