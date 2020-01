E-džeparoši mu skenirali kartice u džepu i ispraznili račune

Jedan Splićanin koji je u Italiju otišao na skijanje postao je žrtva modernih džeparoša - onih koji novac kradu s platne kartice.

Da mu je račun "tanji" za oko 1.000 evra saznao je odmah, dok je boravio na skijalištu u Južnom Tirolu.

"Na sreću sam ugovorio uslugu koja mi omogućuje da, po svakoj obavljenoj transakciji, primim SMS poruku od banke. Tako mi je prvo stigla poruka u kojom me 'obavještavaju' da sam u tom momentu - dok sam bio na skijanju i Italiji - potrošio 4.500 danskih kruna, i to u Danskoj?! To je otprilike 4.500 kuna. U istom minutu stižu još dvije poruke, ovaj put iz Holandije, i to jedna na 200 evra, a druga na 260, a ja sam i dalje na žičari u Italiji... Kako je riječ o bankovnoj kartici koju vrlo rijetko koristim za nekakve transakcije, a ne dižem ni novac na bankomatu, naravno, shvatio sam odmah da sam žrtva prevare. Nisam čekao ni trenutak, kontaktirao sam svoju banku u Hrvatskoj, koja mi je izdala karticu, da ih obavijestim kako sam 'pokraden'", ispričao je ovaj Splićanin za Slobodnu Dalmaciju.