Egipat traži od Interpol pronađe Tutankamonovu masku

Egipat je zatražio od Interpola da pronađe 3.000 godina star uklesani portret faraona Tutankamona, koji je uprkos negodovanju Kaira u Londonu prodat na aukciji za skoro šest miliona dolara, rekli su zvaničnici egipatske vlade.

Aukcijska kuća Kristi je 4. jula prodala skulpturu visoku 28,5 centimetara nepoznatom kupcu za 5,9 miliona dolara. Riječ je o jednoj od najkontroverznijih aukcija u Kristiju posljednjih godina.

Manje od nedjelju dana kasnije, egipatski Nacionalni komitet za povraćaj antikviteta (NCAR) je poslije hitnog sastanka saopštio da je egipatsko tužilaštvo od Interpola zahtijevalo da "izda nalog za pronalaženje" kvarcitne maske, s obrazloženjem da nije postojala potrebna dokumentacija za njenu prodaju.

Komitet izražava duboko nezadovoljstvo neprofesionalnim ponašanjem koje je omogućilo prodaju egipatskih antikviteta bez pribavljanja dokaza o vlasništvu i dokumenata koji dokazuju da su oni legalno izvezeni iz Egipta", navodi se u saopštenju komiteta.

To tijelo, kojim rukovodi egipatski ministar za antikvitete Haled al-Enani, pozvao je London da "zabrani iznošenje iz zemlje prodatih predmeta", dok egipatske vlasti ne dobiju potrebnu dokumentaciju na uvid.

Navedeno je i da je NCAR unajmio britansku advokatsku firmu za pokretanje "građanske parnice", ali nisu iznijeti detalji o tome.

Stavljanje Tutankamonove maske na aukciju je izazvalo bes egipatskih vlasti.

Bivši ministar za antikvitete Zahi Havas je tada rekao da je maska po svoj prilici sedamdesetih godina "ukradena" iz kompleksa hrama u Karnaku, severno od Luksora.

I egipatsko ministarstvo spoljnih poslova je od svojih britanskih kolega i Uneska tražilo da spriječe aukciju. Međutim, do takvih intervencija dolazi samo kada je jasno ustanovljeno da je način na koji je prodavac došao do predmeta sporan.

Kristi tvrdi da Egipat nikada ranije nije izražavao zabrinutost oko kontroverzne maske, "iako je njeno postojanje bilo poznato, a i ona bila javno izložena".

Ta aukcijska kuća je objavila hronologiju promene vlasništva nad maskom tokom posljednjih 50 godina i navela da "ne prodaje nijedno djelo bez jasne potvrde o vlasništvu".

