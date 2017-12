"Erbas A-380" nacrtao gigantsku jelku iznad Njemačke

"Erbasov" pilot napravio je nesvakidašnji praznični poklon tokom probnog leta iznad Njemačke – njegova ruta iscrtala je gigantsku ukrašenu novogodišnju jelku.

Posada koja je bila na probnom letu "erbasa A-380" napravila je šareni obris jelke uz pomoć popularne aplikacije za praćenje kretanja aviona Flightradar24.

Jelka sa okruglim ukrasima prostirala se iznad ogromnog prostranstva od Hamburga do Štutgarta. Različite boje pojavile su se na obrisima drveta zbog različitih visina na kojima se avion kretao.

U avionu nije bilo putnika.

Letjelica će najverovatnije biti deo flote kompanije „Emirejts ervejz“, stacionirane u Dubaiju

Didn't catch it yesterday? @Airbus turned a standard pre-delivery test flight for a new A380 into something a bit more festive.