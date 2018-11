Evo gdje se trenutno nalazi Tesla Roadster u svemiru

Automobil marke Tesla mjesecima je krstario svemirom, a sada je uspio da prođe Marsovu orbitu.

Automobil Tesla Roadster iz Ilon Maskove pionirske električne automobilske industrije uspio je da ode tamo gdje do sada nije otišao niti jedan sportski automobil – u svemir.

Kompanije Space X je saopštila da je Tesla Roadster i Starman koje je Elon Musk raketom poslao u svemir, prošao orbitu Marsa.

"Naredna stanica je restoran na kraju svemira", napisali su iz SpaceX na svom Twitter nalogu.

Auto i Starman bi trebalo da prođu pored naše planete 2091. godine.

Zahvaljujući sajtu „Where Is The Roadster?“ možete pratiti automobil u realnom vremenu.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE