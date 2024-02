Evo šta znači ako vam se prezime završava na -ić ili na -ović

Uz ime koje nam daju na rođenju roditelji i koje predstavlja naše lično ime, prezime označava naše porijeklo i korijene.

Prezime je nastalo u drugoj polovini 14. vijeka. U slovenskim narodima korišćeno je mnogo sufiksa prilikom nastajanja prezimena. Najčešći nastavak -IĆ znači malo i mlado, a nastavak -OVIĆ upućuje da je “potomak od…”.

Većina srpskih prezimena prepoznatljiva je po sufiksu -ić. Sufiks -ić je slovenski deminutiv, čija je osnovna uloga u stvaranju patronima i matronima.

Procjenjuje se da se nekih dvije trećine srpskih prezimena završava na -ić ili -vić. Razlike u prezimenima između Srba iz Srbije i Srba iz drugih krajeva su uglavnom u tome što su jedna formirale srpske vlasti, u skladu sa narodnom tradicijom, dok su druge formirale strane vlasti. Veliki broj srpskih porodica nosi ista prezimena, iako uopšte nisu u međusobnom srodstvu.

Prezimenska osnova može da bude različita. Najčešće je to lično ime rodonačelnika određene porodice. U najvećem broju slučajeva to je očevo, dedino ili ime nekog drugog muškog pretka u direktnoj liniji srodstva. Pobočna linija srodstva, javlja se samo u izuzetnim slučajevima. Postoje i prezimena nastala od imena ženskog pretka. „Osnivač prezimena“ ne mora uvijek da bude krvni srodnik. Ponekad to mogu da budu i druga lica (usvojitelj, staratelj, dobročinitelj i dr.). Takođe mogu biti i prema upečatljivoj osobini nekog od predaka, prema mjestu gdje porodica živi ili odakle se doselila, objasnio je Trifun Pavlović u članku "Srpski tić se preziva na ić", a prenosi ŽenaBlic.

