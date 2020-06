Farmer iz hrvatskog šoua se sakrio u gepek i ulovio djevojku s drugim

Krenula je nova sezona šoua "Ljubav je na selu", a gledaoce je jedna priča posebno opčinila.

Farmer Neven Landek iz Opatineca pored Ivanić Grada pričao je o svojoj bivšoj vezi koja je završila preljubom, ali i bizarnom načinu na koji je otkrio da je prevaren.

On i djevojka iz priče zajedno su živjeli tri godine.

"Varala me. Ja sam sumnjao i drugi su mi govorili, no ja nisam vjeroval' dok se nisam sam uvjeril'. Razmišljao sam i odlučio je uloviti na najlakši način, da se zavučem njoj u auto. Kad sam imao priliku zavukao sam se u bunker lagano i zatvorio ga. Onda smo se vozili pola sata, možda i sata vremena do vikendice, njihovog odredišta. Vidjela je da sam bio u bunkeru. Pitao sam je koliko je to trajalo, ona je rekla četiri mjeseca", rekao je.

Otkrio je i šta je za njega ljubav.

"Ljubav je da me neko podržava, poštuje cijeni, doživljava, usrećuje u životu. Volio bih upoznati srodnu dušu, živjeti s tom osobom, stvoriti obitelj i zajednički dom, da osjetimo život, jer život je kratak", rekao je.

Rano je ostao bez roditelja, o njemu se brinula komšinica Marija, koja se nada da će naći dobru djevojku.

"Cure sa sela bi mi bile bolje jer su odrasle na selu i vjerovatno znaju raditi puno poslova, nisu kao gradske cure da samo znaju kompjuter, otići na kafu i gledati serije", obrazložio je Neven.

