Farmer iznajmio zemlju pa na njoj pronašao pravo bogatstvo

Farmer iz Indije obogatio se preko noći nakon što je pronašao dijamant od 14.98 karata na zemlji koju unajmljuje.

Lakan Jadav (45) prošli mjesec počeo je unajmljivati zemlju u Madia Pradešu za dvjestotinjak rupija (oko 4,5 KM), da bi u blatu uskoro pronašao kamenčić vrijedan 6 milina rupija (oko 130 hiljada KM) koji će promijeniti život njemu i njegovoj djeci.

Jadav se već počastio motorom, a kupio je i dva hektara zemlje te dva bivola novcem koji je dobio kao kompenzaciju nakon što je izbačen iz Nacionalnog parka Pana, koji je pravio mjesto za rezervat tigrova.

Za "Times of India" farmer je rekao da sebi ne misli priuštiti ništa veliko od neplaniranog pronalaska, već planira ulaganja.

"Nisam obrazovana osoba i staviću novac u fiksni depozit kako bih osigurao da moje četvoro djece stekne dobro obrazovanje", izjavio je.

Kaže da planira da radi na zemlji još nekoliko mjeseci, a možda i produži najam.

Osim toga, rekao je da se nada da će pronaći još pokoji dijamant na području na kojem je barem četvoro ljudi pronašlo vrijedno kamenje u samo 10 dana, prenosi "Index.hr".

In a 10x10 patch of land leased in Nov for Rs 200 The ‘pebble’ Lakhan Yadav dug up turned out to be a 14.98 carat diamond, auctioned for Rs 60.6 lakh last week He is one of those resettled from Panna National Park So *sniff* happy for the cowboy https://t.co/Ir8DxQHoq4 pic.twitter.com/kgffku7vxU