Finansijski horoskop za 2018. godinu

Nekim horoskopskim zakovima zvijezde će biti veoma naklonjene u 2018. godini i mogu da očekuju velike finansijke dobitke.

Da li su zvijezde u domenu finansija naklonjene vašem znaku?

Ovan

Pripadnici ovog znaka vole slobodu, nezavisnost i samostalnost. Energični su, impulsivni i pronalaze se u potpuno novim i originalnim poslovima u kojima dolazi do izražaja njihov smisao za organizaciju. Ne zanosite se previše, jer postoje velike mogućnosti da "ostanete kratkih rukava". Pasivnoste neće vam donijeti nikakvo materijalno bogatstvo, zato bolje što prije zasucite rukave i prionite na posao.

Naročito kritičan period za vaš budžet mogu biti februar i mart i preporučljivo je da se do tada pokrenete. Ipak, ako se vaš urođeni ponos aktivira u dovoljnoj mjeri, radićete i poslove koje nisu na vašem nivou samo da izbjegnete blamažu zbog žickanja para do prvog od poznanika. Ako uspijete da suzbijete svoju impulsivnost i inertnost, druga polovina godine mogla bi da bude za vas relativno uspješna na polju finansija. Otvoriće se neke nove mogućnosti, pogotovo Ovnovima koji traže posao ili onima koji rade u privatnom sektoru, a nisu zadovoljni svojim tretmanom i svotom koja im leže u banci svakog mjeseca.

Bik

Bikovi neće započinjati nijedan posao koji nisu detaljno isplanirali. Više vole da idu utabanim, provjerenim stazama nego da rizikuju sa nečim nedovoljno istraženim. Poznato je da Bikovi i pare ne idu zajedno jer vole da bahanališu, ali ove godine je druga priča. Čeka ih veliki novac na proljeće, novac od kojeg će dobro živjeti. Najpovoljniji period ih očekuje do sredine leta.

Još jedna pozitivna stvar koja očekuje Bikove jeste talas novih korisnih kontakata. Poznato je da niste baš najvredniji znak u Zodijaku tako da je veliki rizik da novac iz prve polovine godine potrošite, a da ne ostavite sa strane. Zato će vam biti od koristi silne veze koje mogu pomoći. Možda to neće biti angažmani kratkog daha ali barem ćete imati dovoljno za svoje hedonističke kaprice. U suprotnom, pomoć ćete potražiti od bližnjih.

Blizanci

Osobe rođene u ovom znaku su izuzetno živahne, optimisti, komunikativne i često vode izuzetno brz život. Međutim, tokom 2016. godine njih očekuje prilična novčana gužva. Pozajmljivaće na sve strane, a najviše od rodbine jer su oni prvi na udaru za pozajmice. Ipak, ne očekujte da ćete mnogo dobiti od drugih, pogotovo od rođaka koji tokom ljeta dolaze u postojbinu. Možda oni imaju mnogo za sebe ali mogu da vam pozajme manje novca, nego što ste očekivali.

Oslonite samo na sebe i probajte, naročito u drugoj polovini godine, da radite svaki posao koji vam ponude, jer realno ne možete mnogo da birate, a dugovi moraju da se vrate. Blizanci koji budu rješavali svoje poslovne zadatke pažljivo, temeljno i odgovorno neće izgubiti svoje pozicije. Međutim, njihovo zalaganje na poslu neće biti adekvatno nagrađeno.

Rak

Rakovi su osjećajne duše kojima je izuzetno potrebna nježnost, ljubav i prijateljstvo. Možda jesu hipersenzibilni ali su spremni da rade do posljednjeg atoma snage. Jedan emotivac poput Raka lako se vezuje za svaki zarađen dinar.

Štede pare i čitava godina ići će glatko, bez ozbiljnih problema i komplikacija, međutim ne očekujte da ćete da postanete multimilioner, ipak znate gdje živite i kakve su prilike ovdje. Dobra stvar je što će novac vam ići na ruku za vas a ako već želite da investirate, najbolje prilike za vas leže u pekari, teretani, mjenjačnici ili hemijskoj čistionici. Iako se vama čini da njih već ima na svakom koraku, vrlo su povoljni aspekti planeta upravo za vaš znak. Zapamtite: ono što sada uložite može vam se mnogostruko vratiti za godinu ili dvije, potrebno je samo da vjerujete u sebe i svoju viziju. U ostvarenju vaših planova mogu vam pomoći bliski prijatelji pa nije isključena mogućnost ortakluka.

Ipak, na sve moguće načine izbjegnite tu mogućnost jer bi u narednom periodu moglo da dođe do komplikacija, jer sa velikim parama uglavnom dolaze i veliki problemi.

Lav

Najnesrećniji čovjek na svijetu može da bude Lav bez autoriteta ili onaj u penziji. Lavovi ove godine, kao i svake druge, konstantno zarađuju pristojno ali i troše još pristojnije. Za njih riječ štednja ne postoji, pa tako ide redovno u minus.

Vaši prihodi će se povećavati, ali istim tempom će vam i rashodi skakati do neba. Posla će biti i više nego što bi možda drugim ljudima bilo potrebno ali s obzirom na vaše potrošačke apetite ... Dobro je što se ne plašite napornog rada ali bi bilo bolje da razmislite o štednji ili barem investiranju u nekretnine umjesto što sve uvijek spiskate na garderobu, provod i luksuzna putovanja. Jeste, jednom se živi, zato i treba da se proživi ali moguća je i pojava nekih ozbiljnijih problema, naročito u drugoj polovini 2016. godine.

Možda vi jeste osoba široke ruke, uvijek spremna da pomogne drugima ali otkud znate da će iko htjeti da vama izađe u susret? Međutim, vi ćete se kao i obično iz svake neprilike iščupati zahvaljujući vašem intelektu. U posljednja 3 mjeseca moguć veći priliv deviznih sredstava zahvaljujući saradnji sa osobama ili firmama iz okruženja ili inostranstva. Međutim, ako ne budete racionalno trošili na samom kraju 2016. možete se naći opet na nuli, zato budite pažljivi sa finasijama.

Djevica

Osobe rođene u ovom znaku često mogu da nađu zaborav u poslu kojim se bave. Tihe su, povučene, promišljene i uživaju u poslovima u kojima se zahtijeva pažljivo planiranje i usklađivanje mnoštva detalja. Proračunatoj i preciznoj Djevici ne može ništa da promakne. Ona zna tačno sa koliko novca raspolaže u svakom trenutku. Zna čak i koliko je komšija uštedio za crne dane.

Prihodi u 2016. godini neće razočarati Djevicu, a posebno plodni periodi za dobit su jesen i zima. Postoji mogućnost promene posla ili napredovanje u karijeri što bi moglo da se pozitivno odrazi na vaš budžet. Kao po običaju, svoje pare ćete čuvati. Pošto nemate previše povjerenja u banke, novac ćete brižljivo štediti, povremeno prebrojavati i kriti u starom cegeru za pijacu, daleko od očiju ostalih ukućana.

Vaga

Osnovna nit koja se provlači kroz cijelu 2016. godinu za Vage je naporan rad, koliko god vi niste ljubitelj prevelikog zalaganja na poslu. Ipak, možete da se radujete jer će vam ova godina biti izuzetno uspješna, naročito za pripadnike ovog znaka sa umjetničkim sklonostima.

Bez obzira na to koliko vam ponekad bude teško što vaš privatan život mora da trpi, neka vas motiviše misao da ćete tokom ove godine zaraditi više nego ikada do sad. Kasnije ćete imati vremena da uživate u plodovima svog rada, ali neophodno je da se prvo pomučite jer ne može baš uvijek sve da vam padne s neba.

Međutim, možete očekivati nenadane dobitke na finansijskom planu u periodu od septembra do decembra, i to u vidu nasljedstva. Prisjetite se da li u vašoj porodici imate nekog zaboravljenog deda ujaka koji je davne '45 -e napustio zemlju zbog neslaganja sa tadašnjim državnim uređenjem i otisnuo se put daleke Australije ili nekog drugog kontinenta. On bi vam mogao doneti iznenadnu sreću, ali pametnije je da taj novac ne potrošite u cjelosti. Ili ga stavite na stranu ili ga pametno uložite ali nikako ga ne pozajmljujte jer postoji realna šansa da vam nikada ne bude vraćen.

Škorpija

Škorpije imaju veliku moć intuicije i vrlo često su u stanju da čitaju između redova. Veoma su inteligentni, istrajni, sa jakom koncentracijom i odlični su psiholozi, psihijatri, pisci, detektivi, hemičari.

Ipak, pripadnike ovog znaka očekuje veoma kritična godina i većina Škorpija će biti ugroženo. Kod vas će dominirati velika panika za novcem, tako da je preporučljivo da povedete računa od koga uzimate novac. Zbog nepovoljne finansijske situacije i problema pa ćete biti pod velikom tenzijom pa će svađe, nesporazumi i problemi sa kolegama ili partnerima biti neizbežni. Biće neizbježno da podignete kredit. U tom slučaju izbjegavajte onaj u švajcarcima, iako svaki za koji se odlučite neće imati najpovoljniju kamatnu stopu.

Ova priča se ne odnosi na Škorpije koje su privatni preduzetnici, kojima će 2016. biti relativno uspješna. Ipak, pravi predah od nagomilanih problema i rashoda za sve Škorpije stiže tek u oktobru ili novembru. Biće problematično ali treba da znate da je potrebno da budete samo istrajni i strpljivi pa će stvari početi da se odvijaju u vašu korist.

Strijelac

Osobe rođene u ovom znaku su izuzetno nezavisne i borbene, sa velikom potrebom da budu stalno u akciji. Strijelčevi ne podnose nikakva sputavanja, veoma su društveni, obožavaju ceremonije i zabave, pa ih ima puno u šou biznisu. Kao i svake godine, i u 2016. godini pravićete velike planove. Strijelčevi koji od umjetnosti zarađuju za život najvjerovatnije će uspjeti da sprovedu u djelo svoje davnašnje planove. No, nemojte se zanositi... Ti planovi su uspješni samo u vašoj glavi. Kada se spustite na zemlju, vidjećete da nije baš lako napuniti džepove paricama.

Strijelčeve koji su bez stalnih izvora prihoda sreća će pogledati u periodu od marta do jula, kada bi mogli da zarađuju od posla koji nema nikakve veze sa njihovim obrazovanjem. Oni sa stalnim zaposlenjem će imati sve više radnih zaduženja, ali se to neće povoljno odraziti na njihovu finansijsku stabilnost.

Jarac

Jarčevi su veoma realne i vrijedne osobe, poznate kao neumorni i savjesni radnici. Ne podnose brzopletost, ljenjost i površnost. Posao vrlo ozbiljno shvataju, veoma su ambiciozni i uvijek se polako ali sigurno penju uz lestvicu društvenog uspjeha, jer su rođeni karijeristi. Za Jarčeve 2016. godina sprema nešto lijepo. Ako se malo potrudite, rezultati će biti nevjerovatni.

Ovo je vrlo značajna godina za predstavnike ovog znaka jer ćete je do kraja života pamtiti po jednom velikom uspjehu. 2016. je definitivno vaša godina, sve ono zbog čega ste se do sad trudili i mučili sada će konačno dati rezultata, jer je napredak u karijeri neizbježan, a s tim je i ozbiljna svota novca u igri. Pojedini Jarčevi bi mogli da pomisle da im je dosta rada za druge pa će ozbiljno razmatrati mogućnost pokretanja sopstvenog posla, ali to nije preporučljivo jer bi rashodi mogli biti veći nego prihodi.

Ipak, koliko god tokom godine zauzmete blistavu poziciju, ne opuštajte se previše, jer u suprotnom bi sve što ste stvorili moglo da se sruši kao kula od karata. Zato, budite pametni da ne biste poslije jadikovali kako su vam svi drugi krivi zbog toga a zapravo ste vi jedini krivac.

Vodolija

Vodolije su ljudi slobodnog, nezavisnog duha, vrlo često naprednih i revolucionarnih ideja. Privlače ih svi progresivni i na neki način ekstravagantni poslovi. Što se tiče njihovog finansijskog stanja u 2016. godini, potrebno je da znaju da im nastupajuća godina sprema male probleme. Koliko god se trudile, Vodolije neće uspjeti da zadrže novac u svojim rukama.

Vi ćete često imati osjećaj da se novac topi kao led u sred avgusta. Čak i kada budu naišli periodi u kojima ćete dobro zarađivati, imaćete velike i neplanirane izdatke. Pojedine Vodolije pronaći će spas u sklapanju braka iz interesa, mada ne bi morale mnogo da žure jer će se finasijska situacija pobošljati od jeseni. U prvoj polovini godine naročito će pripadnice ovog znaka biti sklone da se odreknu porodičnog nakita ili neke druge vrste porodične ostavštine jer će im to biit jedini način da se izvuku iz finansijske bule. Kao što je već rečeno, od jeseni će sunce ogrejati i Vodolije pa mnoge mogu da se nadaju stabilnijim izvorima prihoda ili značajnijoj povišici.

Ribe

Osobe rođene u ovom znaku su veliki humanisti sa razvijenom sposobnošću da razumeju druge. Uvijek su spremne da pomognu, vrijedne su, ali i neodlučne i neumješne u finansijskim pitanjima. Tokom 2016. svi će poželjeti da budu u vašoj koži jer Ribe su jedan od rijetkih znakova koji će 2016. godine da budu u plusu. Vaša astrološka prognoza u sferi finansija je više nego pozitivna.

Čak nećete morati previše ni da se zalažete, a činiće vam se da vam novac upada sam u ruke. To ne znači da treba da se potpuno ulijenjite, jer je vama posao neophodan da biste se dobro osjećali. Vi veoma dobro znate kako da raspolažete novcem, tako da ćete i tokom 2016. dobar dio zarade odvojiti u ime ušteđevine. I bolje je tako, jer biste mogli da dođete u situaciju da određene, ne baš pretjerano dobre osobe u vama vide žrtvenog jarca i počnu da vas nagovaraju na pojedine riskantne poslove.

Jedini ozbiljniji izdaci koji vas očekuju tokom ove godine jesu troškovi zbog putovanja, ali pare ste sami zaradili pa je i red da ih potrošite na tako lijep način.