Firma poručila radnicima: Idite kući da gledate kako se fudbal vraća kući

Utakmica između Engleske i Njemačke na Evropskom prvenstvu počela je prije nekoliko minuta.

Tim povodom, zaposleni u jednoj firmi dobili su zanimljivu i šaljivu imejl poruku, sljedeće sadržine: "Idete kući, da gledate kako se vraća (fudbal) kući", čime se aludira na to da su Englezi, između ostalog, favoriti u predstojećoj utakmici i da se ova sportska igra vraća u svoju domovinu.

Zapravo, riječ je o pjesmi "Three Lions (Football's Coming Home)", iz 1996. godine. Slogan #itscominghome takođe je popularan na društvenim mrežama, a pjesmu su inače napisala dvojica komičara - Dejvid Badiel i Frenk Skiner. Ubrzo je postala hit među navijačima.

Davne 1966. Englezi su osvojili Svjetsko prvenstveno u fudbalu, te od tada ne jenjava nada da će se "fudbal konačno vratiti kući".

U to ime, nekim radnicima je "dozvoljeno" da sa poslom završe u 16 časova, kako bi pratili aktuelnu utakmicu između Engleske i Njemačke, koja se u toj zemlji emituje od 17 h.

Takođe, pominje se specijalan "dres kod" kako bi sve kolege bile u duhu praćenja meča: "Stoga, budite slobodni da obučete svoje fudbalske majice i spremite se za fudbalsku groznicu".

Gest kompanije koji je Louise Donaldson podijelila na svom Twitter nalogu izmamio je čak 36.000 lajkova i 290 komentara.

Ovaj post je osvanuo i na Facebooku, na jednoj stranici, a jedan od komentara ispod njega glasi: "Nadam se da neće morati da rade dodatne sate kad Engleska bude izbačena".

