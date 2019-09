Fotografija koja je okupirala internet: Pronađite leoparda

Korisnici društvenih mreža okupirani su ovih dana jednostavnim zadatkom potrage za kamufliranim leopardom na fotografiji.

Autor fotografije zamolio je gledaoce da ne pišu odgovor kako bi i drugi sami tražili veliku mačku.

​Životinja je dobro maskirana zbog svog pjegavog krzna. Ljudi su bili zadivljeni kamuflažom leoparda, a nekoliko ljudi je pretpostavilo da se radi o kamenju i da na fotografiji nema ničega.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo