Fotografija zbunila mnoge: Šta nije u redu s kućom?

Fotografija novoizgrađene kuće, objavljena na Twitteru, izazvala je pažnju među korisnicima.

U kratkom roku, pregledana je više od 900.000 puta, ali je brzo uklonjena. Ipak, dovoljno dugo je bila vidljiva da izazove niz pitanja i šaljivih komentara.

Uz fotku, korisnik @ColeSomeNumbers je napisao:

"Naišao sam na snimak gdje se prikazuje novoizgrađena kuća, a javite mi kad primijetite šta nije u redu".

Mnogi su bili zbunjeni, tražili su moguće nedostatke, a pojedincima se učinio čudnim odraz automobila u prozoru, prenosi LadBible.

S druge strane, bilo je i onih koji su primetili da prilaz garaži nije popločan, odnosno betoniran.

Sa postavljenim travnjakom izgleda kao da je garaža "zaboravljena".

"Možda se garaža koristi samo za parkiranje kosilice", našalila se jedna osoba.

