Fotografisala se na haubi policijskog auta pa uhapšena

Wieso ich nach diesem Foto festgenommen wurde, 2 Anzeigen und blaue Flecken kassiert hatte und ohne meinen Rock die Wache verlassen musste nach Stunden... Erfahrt ihr die Tage. #polizei #polizeihamburg #hamburg

A post shared by Emmy Promi Big Brother (@emmyruss1) on Sep 15, 2020 at 9:44am PDT