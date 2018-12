Francuz krenuo u kapsuli preko Atlantika

Francuz Žan-Žak Savin krenuo je od Kanarskih ostrva u kapsuli u obliku bureta u namjeri da pređe Atlantski okean i stigne do Kariba koristeći struje u okeanu kao jedinu pokretačku snagu plovila.

On je napustio ostrvo Jero u španskom Kanarskom arhipelagu i nada se da će stići do Karipskih ostrva za tri mjeseca.

Njegova ojačana kapsula sadrži ležaj za spavanje, kuhinju i skladište.

Savin (71) će iz kapsule ispuštati markere, kako bi pomogao okeanografima u proučavanju atlantskih struja.

"Vremenski uslovi su odlični. Talasi su visoki jedan metar i krećem se brzinom od dva do tri kilometra na čas", izjavio je Savin.

On je telefonom rekao agenciji AFP da se njegova kapsula za sada ponaša veoma dobro i da je povoljna prognoza kretanja vjetra do nedjelje, 30. decembra.

Savin je bivši vojni padobranac, a radio je i kao šumar i pilot, prenio je BBC.

On vjeruje da će struje njegovo plovilo od šperploče obložene smolom nositi oko 4.500 kilometara, do Kariba.

"Možda do Barbadosa, mada bih zaista volio da to bude jedno od francuskih ostrva, kao što su Martinik ili Gvadalup. To bi olakšalo posao sa papirologijom i bilo bi mi lakše da vratim plovilo nazad", rekao je Savin.

Bure je dugo tri metra, a široko dva metra i deset centimetara. Unutra je prostor površine šest metara kvadratnih, a na podu se nalazi brodski prozor, kroz koji Savin može da gleda ribe u vodi.

Među zalihama hrane i pića, Savin ima guščiju jetru i flašu bijelog vina "Sotern" za proslavu Nove godine, a ponio je i flašu crnog vina za proslavu svog 72. rođendana 14. januara.