Fudbalski trener na utakmicu poveo i ženu i ljubavnicu

Huan Karlos Osorio godinama je u braku sa Julijet Osorio, ali posljednjih godina ima ljubavnicu koja je postala javna tajna u Meksiku.

Ljubavnica meksičkog trenera je tridesetogodišnja sportska novinarka Marijana Zakarijas, koja je od Osorija mlađa 26 godina, prenosi index.hr.

Zakarijeva na Instagramu ima 27.000 pratilaca, a budući da su joj glavni atributi obline i ljubav prema fudbalu, muškarci je obožavaju.

Julijet Osorio utakmice Meksika pratila je u društvu sinova, koje ima sa meksičkim trenerom, dok je ljubavnica bila malo dalje od očiju novinara.

Ipak, na svom Instagram profilu Zakarijeva se hvalila fotkama sa stadiona i turističkih atrakcija u Rusiji.

Brojni mediji i ekipa na društvenim mrežama se pitaju koja je od njih tješila trenera nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

Surely. Mexico manager Juan Carlos Osorio reportedly took both his wife & his mistress to Russia for the #WorldCup pic.twitter.com/k4ogEANzX7