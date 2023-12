Gdje će koji znak Zodijaka dočekati Novu godinu?

Da li ste glavni na zabavi ili kućna muva? Mirna večera sa voljenom osobom ili doček u restoranu uz uživo muziku? Bez obzira na to da li ste neko ko ne može bez velikog društva i gužve ili onaj kome treba samo udobnost i privatnost doma, vaš horoskopski znak pruža uvid u to kako volite da slavite Novu godinu i generalno provodite praznike, kako sugeriše "Wegowild".

Ovan

Glasna muzika, puno gužve i mnogo akcije. Sa živahnim Ovnom sve je prenaglašeno, pa i običan izlazak.

Ovde nema dosade. On eksplodira kao raketa, kod kuće neće sedeti. Tražiće najbolje mesto i provod u gradu i naterati vas da pođete sa njim.

Nijedna novogodišnja zabava nije potpuna bez Ovna. Vatreni znak nedjeljama je razmišljao kojoj zabavi da prisustvuje. Nije tako lako sa tolikom ponudom.

Uzbudljiva žurka do ranih jutarnjih sati je zagarantovana. Ljudi rođeni u Ovnu zaista imaju ovaj karakter!

Bik

Bikovima je često teško donijeti jasne odluke.

S jedne strane, zemljani znak traži kontakt sa svojim najmilijima, ali s druge strane, neće reći ne prijatnoj večeri provedenoj na sofi.

Nova godina kod kuće? To nije problem za veselog Bika.

Najprijatnije se osjeća u društvu svojih prijatelja i porodice. Voli i da ih ima pored sebe u novogodišnjoj noći. Zato ih Bik poziva u svoj dom.

Za njegove najmilije tu je ukusna večera. Nakon toga se prelazi na piće. I to dosta pića.

Blizanci

Blizanci su beskrajno društven tip, voli raznolikost i sve što liči na atmosferu zabave. Ovaj znak boli da se zabavlja i voli da ide preko vrha.

Oni pjevaju najglasnije i dominiraju plesnim podijumom. Mada, nemaju ništa protiv romantičnog dočeka sa partnerom. Ako su dovoljno zaljubljeni, to će prevagnuti.

Rak

Danas ovako, sutra onako. Ovde je sve moguće. Na žurku u susjedstvu, posjetu restoranu ili bolje rečeno veče kod kuće.

Kod Raka mnogo toga zavisi od njegovog trenutnog emocionalnog stanja. Na kraju krajeva, osjećanja igraju glavnu ulogu.

Ili je malo ranjiv ili je odlično raspoložen. Ali jedno je sigurno: planovi nisu za njega. Mnogo više voli da odlučuje spontano.

Znaće tek te večeri šta mu se radi!

Lav

Lavovi vole luksuz i da budu u centru pažnje. Ekskluzivni vatromet pored jezera ili žurka u penthausu su prava stvar za Lavov doček Nove godine.

Slijed od šest jela takođe se ne smije propustiti. Lav želi da sve previdi, pijucka fini šampanjac i sanja o uspjesima u narednoj godini. Takođe voli da bude u centru pažnje i stoga se predstavlja u najsjajnijoj odjeći.

Ove godine možda ugosti svoje društvo na najluksuznijoj večeri koju su ikada videli.

Djevica

Jednostavnost je riječ koja opisuje Devicu.

Njena omiljena stvar je da provede prijatno veče sa prijateljima u dobrim razgovorima. Ovako za nju izgleda savršen kraj godine. Djevica može bez petardi i zabava.

Kao Djevica, volite organizaciju i savršenstvo. Najradije biste sve sami organizovali i pripremili. Ovo prirodno izaziva mnogo stresa, što vas sprečava da uživate u najboljem periodu svog života.

Slušajte druga mišljenja i predajte zadatke. Ne mora uvijek sve biti savršeno. Glavna stvar je da budete sa ljudima koje volite.

Vaga

Vaga više voli da se šik oblači i izlazi. U novogodišnjoj noći, naći ćete ih na zabavi u najboljem klubu u gradu ili u modernom restoranu sa barom.

Vazdušni znak takođe nema primjedbi na kratko putovanje u drugu zemlju ili veliku zabavu u stranom gradu. Vaga voli da pobjegne od svakodnevice krajem godine.

Škorpija

Za ovaj znak Zodijaka stvari su malo mirnije u novogodišnjoj noći. Zato što Škorpija ne voli bučnu gužvu 31. decembra.

Zabava na otvorenom - to je ono što zvezdani znak voli u novogodišnjoj noći. Umotani u toplu odjeću sa toplim napitkom u rukama i vašim najmilijima okupljenim oko vas - to zvuči savršeno.

Svjež vazduh daje Škorpijama novu energiju i pomaže im da zadrže bistru glavu.

Strijelac

Strijelac voli zabavu i Novu godinu dočekuje sa žarom. Jedva drži noge mirno i prvi je na podijum za igru. Voli da dočeka Novu godinu u kul klubovima u gradu.

Vatreni znak je kreativan i uvek donosi nove ideje. Ipak, neće mu biti dosta da se zadrži na jednom mestu, a ni sa aftera se neće vratiti dok ga ne isteraju.

Jarac

Jarčevi radije dočekuju Novu godinu kod kuće sa porodicom i prijateljima. Ovo se dešava bez velike pompe. Na stolu se servira ukusna hrana. Poslije jela iznesu se društvene igre.

Jarčevi drže noge na zemlji i uživaju u onome što imaju. Druga opcija je planina i slatka kućica sva u staklenim vratima.

Vodolija

Vodolija voli da dočekuje goste u novogodišnjoj noći. Zna da pravi najbolje koktele. Zna i koga sve može da pozove, ko se sa kime slaže. Zna ko su joj odani prijatelji i želi ih kraj sebe i u Novoj godini.

Bolje procijenite misiju Vodolija

Ribe

Ribe će ići tamo gdje drugi kažu i radiće ono što drugi organizuju, a nije rijetko ni da odustanu od dogovora tik pred doček. Šta one žele? Pa, to ne znaju ni one same. Gdje god na kraju da završe super će se provesti, prenosi Ona.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.