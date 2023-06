Glavobolja zbog murala, stanari platili 230.000 evra da bude uklonjen

Na zidu kuće jednog bračnog para u Loustoftu u Britaniji Benksijev mural sa motivom galeba postao je noćna mora za stanare koji su morali da ga uklone.

Stanari zgrade bili su iznenađeni kada su jednog jutra na zidu vidjeli naslikano Benksijevo djelo. Prva pomisao bila je da će nekretnina u kojoj stanuju zbog murala imati višu vrijednost, a druga kolika je odgovornost koju treba da preuzmu.

Benksi je naslikao galeba u letu koji je visok oko šest metara. Njegovo djelo bilo je početak "noćne more" za stanare, jer su ih gradske vlasti obavijestile da moraju da plate oko 46.000 evra za održavanje djela umjetnika, kao i da djelo zaštite od potencijalne krađe.

The last section of the #Lowestoft #Banksy #Seagull is flying away later today. pic.twitter.com/fzw2SfPgy3