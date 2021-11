Godinu dana nije kupila ni jedan komad odjeće: Uštedjela i naučila lekciju

Džen Krejven se zapitala da li je moguće da ona, koja izuzetno voli modu i kupuje po nekoliko stvari mjesečno, uspije u izazovu i ne kupi ništa godinu dana.

Otkrila da je izazov postao mnogo više od uštede novca.

"Naučila sam puno o sebi, svojim navikama i onome što mi stvarno "treba", napisala je ona na Instagramu.

"Prvih mjesec-dva bilo je lako. Izbjegavala sam iskušenja za kupovinu. U ovom slučaju imam sreće što živim u malom gradu u kojem praktično nema kupovine izvan supermarketa. Na mnogo načina, to je bilo velika prednost. Međutim, život u malom gradu nije baš nikakva prepreka za šoping u 21. veku", počela je svoju ispovijest za "Huffington post".

Svaki put kada bi uzela mobilni u ruku, Džen bi preplavile reklame njenih najdražih brendova.

"To vrijeme dosade, kada sam lako mogla kliknuti na objavu s najslađom haljinom, bili su najveći ispit volje", priznaje.

Kada je osvijestila ovaj problem odlučila je da izbriše neke aplikacije. Vrlo brzo je primjetila kako joj sve manje i manje iskaču oglasi. Ona se prvi put prijateljima pohvalila kada je prošlo pola godine, a i oni su otpočeli isti izazov.

Međutim, pravi izazov bio je poziv na vjenčanje.

"Krenuli smo na vjenčanje sestrične i voljela bih da sam mogla da kupim novu haljinu za tu priliku. Ponovo obući nešto u čemu sam već viđena? Moj ukorijenjeni srednjoškolski način razmišljanja je vrištao: "Društveno samoubistvo!" Ali odoljela sam. Umjesto toga, nosila sam haljinu iz svog ormara. I pogodite šta? Osjećala sam se dobro, izgledala sam dobro i uštedjela dolare", rekla je.

Šta je sve naučila o sebi nakon godinu dana?

Ono što je shvatila je da kada ne kupuješ stvari koje su u trendu bolje shvatiš šta ti zapravo stoji i koji je tvoj stil. Kada to osvijestiš, imaćeš manju želju za impulsivnim kupovanjem stvari koje nikada nećeš nositi.

Ona je uspela u svom izazovu i zbog toga je srećna. Dokazala je samoj sebi snagu volje, ali i naučila vrokedne lekcije. Jedna od njih je da dosta stvari koje kupi nemaju nikakve veze s realnom potrebom već su reakcija na određene emocije, najčešće dosadu. Sada, kada osjeti takve emocije, ode u šetnju ili radi nešto drugo kako bi zaboravila na želju za klikom na "kupi".

Najvažniju lekciju koju joj je ovaj izazov donio je shvatanje koliko je brza moda štetna za okolinu.

"Vjerujte mi, daleko sam od osobe koja grli drveće. Ali ovaj izazov bez kupovine definitivno me naučio da će kvalitet prije kvantiteta biti moj moto u budućnosti. I ranije sam voljela kupovinu u "second hand" radnjama, a sada planiram da mi to bude prva opcija", zaključila je ona.