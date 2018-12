Godišnji horoskop za 2019. godinu

.

OVAN

Za Ovnove će 2019. biti veoma uzbudljiva godina. Imaju velike šanse da im se ispuni velika želja i donese im olakšanje i zadovoljstvo. Postoji mogućnost ulaganja novca u kupovinu novog zemljišta ili imovine, ali treba da se savjetuju sa bliskim osobama prije donošenja te odluke.

Posao: Što se tiče posla, 2019. je godina Ovnova. Većina njihovih sposobnosti doći će do izražaja već u prvom dijelu godine. Puno su radili u prethodnom periodu i vrijeme je da se trud naplati. Mnogi od projekata, ideja i poslovnih poteza daće rezultate u 2019. To može značiti da je vrijeme za skok u karijeri i unapređenje.

Ljubav: U prvom dijelu 2019. godine porodični i ljubavni odnosi biće zategnuti. Mogu vrlo lako da izmaknu kontroli tako da budu spremni da i najmanja nesuglasica vezana za porodicu ili voljenu osobu može da eskalira. Ako žele harmoniju, treba da razgovaraju o problemima, a ne da bježe od njih.

Finansije: Kada su finansije u pitanju, 2019. će biti povoljna za Ovnove i dolaziće im sa trudom i radom koji budu pokazali na poslu. U drugoj polovini godine očekuje ih veći materijalni izdatak, ali sa dobrim razlogom.

Zdravlje: Neophodno je da se hrane zdravo, vježbaju i obezbijede svom organizmu dovoljno sna. Ovo je godina kada mogu da probaju neki novi sport o kojem su razmišljali u posljednje vrijeme ili da odvoje malo vremena za sebe i izbace negativnu energiju u teretani.

BIK

Za Bikove 2019. godina neće biti lagana, ali oni će je dočekati spremni za borbu. Svi izazovi sa kojima se budu susretali biće jedna velika lekcija. To se posebno odnosi na oblasti posla, finansija, ali i zdravlja. Podršku u toj borbi pružiće im partner, koji će im dati snagu da iz svega izvuku samo najbolje.

Posao: Tvrdoglavi, ali strpljivi, Bikovi su uvijek spremni da prežive oluju. Prvi dio godine donijeće im borbu za posao i novac, a sami sebi će biti najveći neprijatelji na poslu. Brige o svemu, o poslu ili dugovima i budućnosti neće im mnogo pomoći. Ne smiju se ograničavati, moraju biti svjesni sebe i svojih mogućnosti i iskoristiti ih najbolje što mogu.

Ljubav: Svijetla tačka Bikovima u 2019. godini biće ljubav. To će biti njihova baza i izvor snage za sve ostale aspekte života. Slobodni Bikovi upoznaće važnu osobu, sa kojom će ući u vezu, koja se zasniva na povjerenju, dubokim emocijama, prijateljstvu i podršci. Bikovi koji su u vezi ili braku još više će učvrstiti odnos sa svojim partnerom.

Finansije: Ako dođe do nekih izazova, treba da imaju na umu da na većinu stvari po tom pitanju neće moći da utiču, nego treba da daju sve od sebe da stabilizuju finansijsko stanje. Veći finansijski dobitak moguć krajem maja i početkom juna.

Zdravlje: Krajnje je vrijeme da se odreknu nezdravih navika. Moraju se odreći nekih zadovoljstava, na šta nisu u potpunosti spremni. Ne smiju dozvoliti da tvrdoglavi stav radi protiv njih.

BLIZANCI

Pred Blizancima je veoma promjenljiva i pomalo nestabilna godina, zbog čega treba da budu spremni na razne izazove i strpljenje. Za pripadnike ovog znaka 2019. će biti ispunjena pozitivnim i pomalo negativnim događajima, koji će se smjenjivati brzo, pa možda nekada neće ni stići da shvate šta im se dešava.

Posao: Na poslovnom planu očekuju ih promjene. Imaće priliku da mijenjaju neke stvari u karijeri, bilo da su to promjene pozicije ili promjene posla. Moguća su doškolovanja, sticanja novih znanja i vještina. Postoji mogućnost da budu na meti spletki radnih kolega, zbog čega njihov rad i trud mogu biti kompromitovani.

Ljubav: Treba da obrate pažnju na ljubavni život, posebno ako su u vezi ili braku. Velika je vjerovatnoća da će testirati svog partnera jer će željeti promjene po pitanju ljubavnog života, posebno u prvoj polovini godine. Treba dobro da razmisle prije nego što donesu drastičnu odluku i promjenu, jer neke stvari neće moći vratiti na staro.

Finansije: Posebnu pažnju treba da obratite na svoje finansije jer bi se mogao desiti nepredviđeni gubitak zbog kojeg bi mogli čak upasti i u dugove.

Zdravlje: Blizancima će i zdravlje biti promjenljivo. Zato bi trebalo da se pobrinu za preventivu, da na vrijeme obave godišnje preglede. Od aprila do sredine maja biće pod jačim stresom, tako da bi trebalo da pripaze da se to ne odrazi na njihov imunitet.

RAK

Rakovi će biti sami sebi najgori neprijatelji. Uvjereni su da je sve što rade ispravno. Zato će biti frustrirani ako ih zaobiđu pozitivni poslovni rezultati, a nagrađeni će biti oni koji su uložili dosta vremena i truda da bi postigli ono što žele. Treba da se preispitaju i shvate na čemu treba više da se poradi da bi ostvarili uspjeh u drugom dijelu godine.

Posao: Rakovi će imati onoliko dobrih poslovnih rezultata koliko truda i rada budu uložili. Ako se budu zalagali u punoj mjeri, mogu da očekuju unapređenje i povećanje finansija. Ako se ne budu trudili na poslovnom planu, i rezultati će izostati. Za one koji vode privatan posao, biće dobrih prilika da unaprijede svoj biznis, razviju neke nove ideje i privuku nove klijente.

Ljubav: Početak godine bi mogao biti pun iskušenja. Odnosi koje su pokušavali da poprave ili poboljšaju mogli bi lako da krenu u suprotnom smjeru. Moraju posvetiti više vremena razumijevanju partnera i da zajedno rade na tome da shvate međusobne potrebe.

Finansije: U prvom dijelu godine, zbog nagomilavanja poslovnih problema, finansije neće biti baš najbolje, a tokom ljeta biće dobre, ali možda ne u onoj mjeri u kojoj se nadaju.

Zdravlje: Njihovo zdravlje bi i u 2019. godini trebalo ostati jako dobro, ako se stres svede na minimum. Kao i uvijek, treba da se odmaraju dovoljno i ugađaju sebi maksimalno, posebno onih dana kada im se čini da ne mogu sve da postignu.

LAV

Za Lavove 2018. godina nije bila posebno uspješna, ali će zato 2019. godina biti puna pozitivnih promjena ispunjena entuzijazmom i samopouzdanjem.

Posao: Pripadnici ovog znaka pokazaće veliku energiju i volju za radom. Uprkos velikom broju obaveza, neće im biti problem da daju maksimum. Neće se osjećati pretrpani poslom i umorni, već naprotiv, veliki broj poslovnih obaveza će ih motivisati da rade više i bolje, i u skladu s tim, poslovni rezultati i finansije ih neće iznevjeriti.

Ljubav: Lavovi koji su u vezi uživaće u idili sa svojim partnerom. Za one koji su u braku, u prvoj polovini godine može doći do problema i nestabilnosti. Lavovi roditelji trebalo bi da obrate posebnu pažnju na svoju djecu od aprila do avgusta, jer im su im tada najpotrebniji. Za pripadnike ovog znaka koji žele djecu ovo je prava godina za to.

Finansije: Zaradiće dosta novca, ali će puno i trošiti, tako da treba da obrate pažnju da to ne bude izvan njihovih mogućnosti. Mogući veliki troškovi zbog putovanja ili renoviranja kuće ili stana. Povoljan mjesec po pitanju finansija im je avgust, a najnepovoljniji period od sredine maja do kraja juna.

Zdravlje: Lavovi su vitalni i zdravlje će ih odlično služiti. Treba da jedu zdravu hranu, vježbaju ili se što više opuštaju. Odmor je za njih ključan u 2019. godini. Dešavaće im se toliko stvari da će biti u iskušenju da preskoče odmor i vježbe, ali kada to urade, osjetiće negativne efekte.

DJEVICA

Nova 2019. godina za Djevice će biti puna uspona i padova, ali ono što mogu da urade za sebe je da se više fokusiraju na one dobre stvari koje će se desiti, a da od onih loših nauče važne lekcije, koje neće ponavljati.

Takođe, treba da prestanu da požuruju stvari, nego da si uzmu vremena da provjere da li su sve uradili kako treba.

Posao: Karijera Djevica kretaće se uzlaznom putanjom od početka 2019. godine do aprila. U tom periodu mogu očekivati veće prihode i bolju poziciju. Ipak, od aprila do avgusta savjetuje im se oprez. To se posebno odnosi na papirologiju i ugovore koje budu potpisivali.

Ljubav: Emotivni život im takođe donosi uspone i padove. Od početka godine do aprila moguće su velike promjene u vezi sa čak privremenim ili trajnim raskidima. Pripadnici ovog znaka treba da budu strpljivi i uporni kako bi riješili sve probleme u ljubavnoj vezi. Od aprila do septembra odnosi sa partnerom će biti bolji.

Finansije: Kada su finansije u pitanju, ne savjetuje im se preduzimanje bilo kakve rizične investicije, jer 2019. godina nije za to. Bolje je da igraju na sigurno. Takođe, tokom 2019. trebalo bi da riješe neka imovinska pitanja, sa kojima su do sada imali problema, posebno ako je u pitanju porodično nasljeđe.

Zdravlje: Djevice dobro služi zdravlje, ali se i moraju potruditi da tako i ostane. Pripadnici ovog znaka ostaće u formi ako budu jeli zdravu hranu i poradili još malo na sticanju zdravih navika.

VAGA

Pripadnicima ovog znaka 2019. godina donijeće turbulenciju na svim poljima, brojne uspone i padove, ali i stabilne periode, tokom kojih će moći da se fokusiraju i prikupe energiju koja im nedostaje.

Pošto se Vage jako loše osjećaju kada imaju nestabilne periode u životu, suočiće se sa nemirima čim stvari počnu da se ubrzano mijenjaju.

Posao: Vage treba da budu spremne za manje probleme na početku godine jer će imati izazove u pogledu karijere, ali će ih uspjeti prevazići. Loša odluka donijeće slabe poslovne rezultate, ali ne treba da paniče. Da bi se vratili na pravi put, moraće promijeniti neke stvari i planirati na duži period, u čemu su Vage jako dobre.

Ljubav: One koji su u vezi ili braku biće posesivne i ljubomorne, ali će to morati prevazići ako ne žele da otjeraju partnera. Slobodni pripadnici ovog znaka upoznaće srodnu dušu, ali ne smiju izbjegavati druženja i izlaske, jer ih to poznanstvo upravo očekuje preko prijatelja.

Finansije: Iako će malo teže zarađivati, ne treba na to da gledaju tragično jer uz dobru finansijsku organizaciju i pažljivo trošenje neće biti na gubitku ove godine. Dobar finansijski priliv očekuje ih od druge polovine avgusta pa do kraja septembra.

Zdravlje: Tokom 2019. godine treba da pripaze ne toliko na fizičko, koliko na psihičko zdravlje. Stres im može biti najveći uzrok zdravstvenih problema, tako treba da se posvete sebi i svom miru. Posebno su po tom pitanju kritični oktobar i početak novembra.

ŠKORPIJA

Nova 2019. godina Škorpijama će donijeti uspjehe na svim poljima. Konačno će moći da odahnu i sakupljaju plodove svog truda iz prethodnog perioda. Dosta toga će im ići sa lakoćom, pa treba da se potrude da iskoriste ove prednosti i zablistaju u ovoj godini.

Posao: Škorpije će imati veoma uspješnih poslova tokom 2019, a njihova kreativnost dostići će vrhunac u ovoj godini, tako da mogu skupiti hrabrost da isprobaju sve lude ideje koje im padnu na pamet. Konačno će nadređeni pokazati poštovanje i odaće im priznanje za sve zasluge iz prethodnog perioda.

Ljubav: Za one koji su u vezi ili braku ovo je dobra godina da razvijaju dobar odnos sa partnerom. Bilo bi poželjno da izađu iz komfor zone, preduzmu neke nove aktivnosti i budu kreativni jer će partner to cijeniti. Škorpije koji su same, što kod njih nikada ne traje dugo, treba da budu strpljive i pričekaju da se pojavi jedna posebna osoba.

Finansije: Tokom godine finansije će biti dobre i pratiće ih napredak na poslu. Dosta će ulagati u svoj napredak i sve će im se isplatiti. Takođe, riješiće neka imovinska pitanja koja im dugo zadaju glavobolju.

Zdravlje: Neće imati većih zdravstvenih problema, a posebnu pažnju treba da obrate na psihičko zdravlje, koje će biti na udaru zbog iscrpljenosti. Treba uvijek naći vremena za sebe kako bi našli svoj unutrašnji mir. Tome će doprinijeti i zdrava ishrana, dosta sna i fizička aktivnost.

STRIJELAC

Iako im je 2018. bilo važno da napreduju u pogledu karijere i što više zarade, u 2019. godini Strijelčevi će željeti da planiranje i trud ostave po strani. To bi im moglo donijeti probleme jer će se morati potruditi da zadrže svoj posao i spriječe nazadovanje u karijeri.

Posao: Trebalo bi da se fokusiraju, ne toliko na dobre poslovne i finansijske rezultate, koliko na to da budu zadovoljni poslom. Kada budu zadovoljni sa onim šta rade, shvatiće da je to za njih znači napredak i da će nakon toga doći i sve ostale stvari: dobri rezultati, rast profita i zadovoljstvo nadređenih. Ako to zanemare i fokusiraju se samo na finansije, uspjeh će puno teže doći.

Ljubav: Zauzeti Strijelčevi mogli bi pasti u iskušenje i prevariti svog partnera, što bi im ugrozilo vezu. Treba da se klone takvih iskušenja i fokusiraju se na partnera i sve pozitivne vrline kod njega. Na kraju će ipak shvatiti da ono što traže u nekom drugom već imaju. Oni koji su slobodni mogli bi očekivati ozbiljniju vezu krajem godine.

Finansije: Ako se dobro organizuju, očekuju ih rast profita i dobra zarada. Pojedini predstavnici ovog znaka suočiće se sa problemima sa novcem, ali će iz njih naučiti da ne čine iste greške. U drugoj polovini godine finansijska situacija će biti stabilnija i očekuju ih rast profita i zarada.

Zdravlje: Trebaće im nekoliko mjeseci da poprave zdravstveno stanje iz prethodnog perioda i da vrate ravnotežu svom organizmu. Zbog toga treba odmah od početka godine da počnu raditi na tome.

JARAC

Za Jarčeve je 2019. godina promjena, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Prethodna godina donijela im je dosta turbulencija, psihičku iscrpljenost i stres, ali će u 2019. uspjeti da vrate izgubljenu energiju. Postoji šansa za ostvarenje planova na čijoj su realizaciji počeli u prošlosti.

Posao: Pripadnici ovog znaka zablistaće na poslovnom planu. Njihova ambicioznost i posvećenost doći će do izražaja u ovoj godini i konačno im donijeti uspjeh i dobre rezultate. Važno je da se tokom godine dobro organizuju i fokusiraju na svoje ciljeve i da ne odstupaju od njih.

Ljubav: Očekuju ih problemi na ljubavnom planu. Zbog određenih sumnji moraće dokazati partneru da mu je stalo do njega. Na ovom putu imaće nekoliko prepreka. Ali, ako se budu dovoljno potrudili uspjeće to da savladaju.

Finansije: Očekuju ih nova finansijska ulaganja, koja moraju racionalno sagledati. Ako to urade na pametan način, rezultati će biti natprosječni. Takođe, očekuju ih i neočekivani finansijski dobici, a posebno u februaru, kada im astrolozi preporučuju da odigraju loto ili neku nagradnu igru.

Zdravlje: Vrijeme je da preispitaju svoj stil života. Treba da obrate pažnju na ono što je potrebno njihovom tijelu, a to su odgovarajuća prehrana, vježbanje i odmor.

VODOLIJA

Nova 2019. je godina promjena za Vodolije, period kada će izaći iz svoje zone komfora i ustaljenih rutina i raditi nešto što njima možda nije svojstveno. Pošto su pripadnici ovog znaka uvijek otvorenog uma i duše, biće spremni za sve promjene koje ih čekaju.

Posao: Ove će godine ubirati plodove iz minulog rada. Ako neki projekti ne naiđu na podršku, to će ih samo podstaći da istupe sa novim i svježim idejama i budu bolji nego prije. Nove projekte najbolje je započeti krajem proljeća.

Ljubav: Vodolije će doživjeti značajne promjene na ljubavnom planu. One koje su u vezi ili braku treba da se više zbliže s partnerom. U drugoj polovini godine mnogi pripadnici ovog znaka biće spremni na novi korak, a to je ulazak u zajednički život ili u brak. Slobodne Vodolije takođe očekuju velike promjene. Naime, upoznaće osobu kojoj će pokloniti svoje srce.

Finansije: Situacija, što se tiče finansija, neće pratiti poslovni rast, ali neće biti ni loša. Sada je važno da izmire sve preostale izdatke i dugove, kako ih ne bi pratili u narednom periodu. Mart je posebno povoljan mjesec po pitanju finansija.

Zdravlje: Zdravom tijelu potreban je smiren um. Kada njihov unutrašnji svijet počne da se smiruje, tek tada će osjetiti pozitivne efekte povratka energije. Osjetiće direktnu korelaciju između vitalnosti i mentalnog napretka.

RIBE

Ribe koje su se 2018. osjećale pomalo izgubljeno, bez pravog puta i pravca, ili su stalno sebi postavljale neka pitanja na koja nisu imale odgovor, 2019. je godina kada stvari dolaze na svoje mjesto. Biće okrenute sebi i baviće se introspekcijom, i na taj način dobiti mnoge odgovore.

Posao: Naporan rad Ribama će se napokon isplatiti. Sreća će ih stalno pratiti u finansijskom smislu. Sve dolazi na svoje mjesto i u trenucima kada misle da je sve izgubljeno, neće ni biti svjesni kakve ih sve mogućnosti okružuju. Ipak, najbolji dio godine za poslovanje je prvi kvartal, a kasniji period bi mogao donijeti manje probleme.

Ljubav: Pripadnici ovog znaka koji su u vezi ili braku moći će u pravom svjetlu sagledati odnos sa partnerom. Tokom ljeta, može se desiti da im veza upadne u krizu, i to može potrajati do jeseni. Ta kriza će doći sa svrhom, a to je da shvate šta zapravo imaju i koliko je to vrijedno truda.

Finansije: Ribama će finansije ići od ruke tokom 2019. godine i imaće u izvjesnom smislu sreću na tom polju, tako da barem oko toga neće imati potrebe da se nerviraju.

Zdravlje: Moraju stalno voditi računa o pravilnom načinu života kako ne bi ugrozili svoje zdravlje. Treba da oslušnu svoje unutrašnje "ja" i uzmu to u obzir kao znak da treba da naprave pauzu i prikoče. Savjetuje im se da se ne forsiraju, nego da nađu vremena za odmor i relaksaciju.