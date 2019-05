Gosti greškom posluženi crnim vinom od 5.000 evra

​Srećnom gostu u Mančesteru konobar je greškom servirao rijetko crno vino vrijedno 4,5 hiljada funti (5.150 eura), prenio je BBC.

Restoran "Hawksmoor Manchester" na Twitter je objavio da se nada da je gost uživao u večeri nakon što mu je greškom poslužena boca Chateau le Pin Pomerol-a iz 2001. godine.

Restoran je konobaru poručio da ne potone zbog greške, oprostivši mu skupu grešku i poručujući da se one događaju i da ga "svejedno vole".

Restoran je na društvenim mrežama dobio pohvale zbog toga što se nije obrušio na konobara.

Prema online vodiču Cult Wines proizvedeno je samo 500 kartona tog vina opisanog kao piće u koje je uložen izuzetan napor koji je rezultirao duboko crveno-ljubičastom bojom koju prati izuzetni miris likera "creme de cassis", likera od trešnje, šljiva, sladića, karamele i zašećerenog tosta.

Nije poznato koja je cijena naplaćena gostu za to vino.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night - hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway